Garitano: "Somos un equipo herido que tiene que sacar el orgullo y la dignidad"

El técnico vasco acudió este mediodía a la sala de prensa del Power Horse Stadium para repasar la actualidad del conjunto rojiblanco en la previa del encuentro contra el Atlético de Madrid. Tras la eliminación copera contra el Barbastro en segunda ronda, Gaizka Garitano ha reconocido que "los jugadores deben estar heridos" después de la derrota. Sin embargo, ha querido expresar que "hay que ir a Madrid a sacar el orgullo y la dignidad que requiere estar en una situación como esta".

El entrenador rojiblanco también ha comentado que Gonzalo Melero no estará este domingo en el compromiso liguero, mientras que Embarba se ha recuperado y podrá viajar con el equipo. El míster unionista ha definido el Cívitas Metropolitano como "el escenario más difícil de Primera División", aunque ha asegurado que "cuando menos lo esperas, si haces las cosas bien, sacas premio".

Parte de bajas: "Embarba ha entrenado con normalidad y podemos contar con él para mañana. Gonzalo [Melero] está fuera por sus problemas de sóleo porque no ha entrenado en toda la semana. Esperamos que pueda recuperarse para la siguiente semana".

El rival: "Vamos quizás al escenario más difícil que hay en Primera División por la racha que viven ellos. No obstante, la experiencia nos dice que en el cualquier sitio puedes competir y conseguir victorias. En los últimos partidos hemos competido contra equipos muy buenos y podemos hacerlo allí también. Tenemos que ir a dar nuestra mejor versión".

El partido: "Podemos puntuar en el Metropolitano. Soy optimista. En los últimos partidos hemos estado cerca de ganar y ahora vamos a un campo en el que el rival ha ganado todo. Tenemos una oportunidad y quiero ver al equipo competir y hacer las cosas bien".

Copa del Rey: "Los jugadores deben estar heridos. La eliminación fue muy dura porque no queríamos que se produjera y ha sentado mal lógicamente. Somos un equipo herido que tiene que ir allí a sacar el orgullo y la dignidad que requiere estar en una situación como esta".

Cuatro amarillas de Ramazani y Robertone: "Nunca suelo pensar en dos partidos adelante, sea cual sea. Estamos en una situación en la que no podemos tirar ningún partido y no podemos reservarlos fijándonos en el encuentro del Mallorca. Tenemos que mirar este partido solo".

Griezmann: "No me suelo fijar en lo que dicen los demás [el francés dijo que este encuentro 'es un día para disfrutar todos juntos']. Tenemos que fijarnos en nosotros, en intentar hacer un buen partido y competir como en los últimos partidos de liga. Hay que ser valientes. Somos un equipo herido que tiene ganas de competir".

Garitano: "En nuestro ADN está ser valientes"

Los árbitros: "No me gusta poner excusas, pero todos los pequeños detalles suman, y esos tampoco nos están favoreciendo. Nosotros tuvimos que pasar contra un equipo, no lo hicimos y fue responsabilidad nuestra, más allá del arbitraje o de las circunstancias".

Centro del campo: "Hemos trabajado esta semana para plantear este encuentro. Lógicamente es un escenario grande y tenemos que ir armados, ya que están batiendo todos los registros ofensivos. Sin embargo, en nuestro ADN está ser valientes y queremos hacer goles. Habrá momentos de sufrimiento, pero la idea no es meterse atrás".

Defensa de cinco: "Los dibujos no tienen mucha importancia. Hay que ver cómo juegan ellos e intentar contrarrestar a un equipo que es superior, pero sin renunciar a llegar arriba. Si no tienes un punto de valentía en un escenario así, lo normal es que pierdas sí o sí. Ellos hacen gol fácilmente, ocasiones y sus jugadores ofensivos son diferenciales, pero hay que tener ese punto de atrevimiento".

Gaizka Garitano: "El encuentro contra el Real Betis fue el primer día en el que Édgar y César Montes estuvieron físicamente al 100%"

La primera victoria: "Entiendo la situación de la afición, que es igual que la nuestra. Estamos trabajando duro, estamos intentando mejorar, pero no está siendo suficiente. La realidad dice que todavía no hemos ganado y tenemos que buscar la victoria en cualquier campo. Muchas veces en el fútbol, cuando menos lo esperas, si haces las cosas bien, sacas premio".

Pareja de centrales: "Édgar y César Montes no han estado bien por lesiones, los viajes con su selección o el bajo estado de forma en el caso del mexicano por no hacer pretemporada. Ahora es la primera vez que los tenemos físicamente al 100%. En el día del Betis fue el primer día que pude contar con ellos sin molestias. No ha sido un tema de encontrar, sino de que ambos estuvieran en plenas condiciones para competir".