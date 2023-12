Garitano: "Se nos han escapado vivos"

Rachad : "Le hemos dado entrada en los últimos quince minutos porque es el jugador que tiene gol en el equipo. Pero no deja de ser juvenil. Hoy, más que nunca, nos ha faltado ese delantero que nos remate esas ocasiones".

Alineación ofensiva : "No hemos ganado y de eso me podéis acusar, pero no de sacar alineaciones ofensivas, incluso fuera de casa. Hoy hemos posicionado en la base solo a Robertone, con laterales ofensivos, con casi cuatro atacantes. Creo que no está siendo por arriesgar".

Lío entre banquillos : "No ha pasado nada con el banquillo rival [cuando el Almería pedía la segunda amarilla a Marc Roca]. Simplemente la tensión que hay en los banquillos. Nada grave".

Mejor partido de la temporada : "Estamos a un buen nivel, pero hay que ganar partidos. Y el de hoy había que sacarlo. Hemos tenido ocasiones para vencer. Cuando estás en este tipo de situaciones, te cuesta hacer gol. No hemos tenido esa pausa en los últimos metros. Se nos han escapado vivos".

Dinámica : "Veníamos de dos partidos muy buenos contra la Real Sociedad y el Getafe, pero no estamos ganando. Aquí uno vive de resultados. Es una pena porque hoy hemos merecido ganar. No hemos acertado arriba y su portero ha estado bien. Este es el camino".

Empate con sabor a derrota : "Vemos que el equipo mejora cada día más. Hoy hemos hecho un buen partido, incluso once contra once, creando, jugando bien, haciendo ocasiones y permitiendo poco. Sin embargo, lo cierto es que hoy hemos perdido una ocasión muy buena".

El partido : "Parece imposible ganar un partido. Es una pena. Hemos tenido muchas ocasiones de gol y hemos podido ganar claramente, pero no hemos acertado. Al final nos vamos con ese empate que nos sabe a nada prácticamente".

Manuel Pellegrini: "No puedo no estar contento"

El partido: "Para nosotros es un punto muy importante, ya que hemos tenido que jugar 70 minutos con un jugador menos. El equipo ha mostrado madurez y, en esta situación, si no se puede ganar, hay que tratar de no perderlo".

La expulsión: "Cuando estuvimos once contra once, creo que tuvimos oportunidades de gol muy claras. Buscamos hacer contragolpes después de la expulsión, pero el empate es muy bueno".

El partido en Praga: "Llegamos a las tres de la madrugada el viernes a Sevilla después del partido de Europa League. El equipo se ha entregado hoy, es muy importante tener este espíritu grupal de no entregar el marcador. No puedo no estar contento".

El rival: "El Almería habrá hecho su trabajo, no me puedo meter en lo que ellos hicieron. Me quedo contento con los 70 minutos que tratamos de jugar con uno menos".