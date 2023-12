Un impotente Almería no puede con un Betis en inferioridad (0-0)

Ni en superioridad numérica. Al Almería le cuesta horrores sacar los partidos adelante y ante el Real Betis no iba a ser la excepción a la regla. El partido fue un constante quiero y no puedo de los rojiblancos pese a verse con un efectivo más sobre el terreno de juego debido a la expulsión de Bellerín en el 27' con roja directa tras una espeluznante entrada a la altura de la tibia de Embarba que, por suerte, no fue a mayores.

Garitano intentó sorprender de salida a Pellegrini con un once eminentemente ofensivo en el que entraban Pozo, Montes y Melero y que volvió a contar con Ramazani ejerciendo de '9', Arribas en la mediapunta y tanto Baptistao como Embarba por bandas. En un duelo bastante igualado, durante los primeros compases las ocasiones más claras correspondieron al conjunto visitante, cruzando Ayoze en exceso a los 10 minutos cuando encaraba a Maximiano tras ganarle en carrera a Pozo. Más fácil la tuvo su compañero Assane en el 25' tras encontrarse con un gran servicio de Marc Roca al primer palo que no supo definir con efectividad al acomodar mal el pie de golpeo.

Entre medias de ambas oportunidades béticas el Almería contó dos tímidos acercamientos. El primero en un cabezazo fuera de Édgar tras falta lateral botada por Embarba señalizada como fuera de juego y el segundo en un intento de Robertone de sorprender a Rui Silva desde el centro del campo que no consiguió el objetivo. Los de Garitano apenas generaban juego, pero la justa expulsión de Bellerín facilitó un par de llegadas con mayor claridad al filo del descanso.

En primera instancia Arribas no supo definir una buena asitencia de Ramazani en la frontal que lo dejó solo ante Rui Silva, perdiéndose en el intento de driblar al meta luso en lugar de rematar al primer contacto con el esférico, lanzándolo fuera tras quedarse sin ángulo en la maniobra de evasión. Más clara todavía fue la que desperdició Baptistao en un gran centro de Akieme que dejó al brasileño solo en el área pequeña, pero disparando al bulto en lugar de colocarla.

Con más corazón que cabeza, el Almería se volcó sobre la meta bética desde el regreso de vestuarios, dando entrada Pellegrini a Abde por Ayoze para dejarlo en punta con Assane y aprovechar la velocidad de ambos en algún contragolpe. Los locales, principalmente a balón parado, fueron acumulando acercamientos. De esta guisa un defectuoso despeje de Abner tras saque de esquina acababa repelido por el larguero, Baptistao enviaba a las nubes otro mal despeje de la zaga sevillana en otro córner y Melero cabeceaba al larguero una asistencia de Robertone tras otro saque de esquina, mientras Arribas probaba a Rui Silva con sendos zurdazos desde la frontal.

La clave pudo estar en el minuto 54', cuando Muñiz Ruiz indultaba a Marc Roca de ser expulsado por una fuerte entrada sobre el tobillo de Embarba. Hubiera sido la segunda amarilla para el centrocampista, que había visto la primera apenas dos minutos antes, pero el colegiado gallego no se atrevió a dejar al Betis con nueve efectivos sobre el campo.

Los de Pellegrini solo inquietaron el área rojiblanca en acciones de contragolpe, la mayor parte de las veces frenadas por un inspirado Édgar en tareas defensivas, siempre atento al corte. Con todo, una transición bien conducida por Isco culminó en el 72' con un buen servicio para Abde, cuyo disparo desde la frontal requirió a Maximiano desviarla a córner.

El empate, primero de Garitano desde su llegada al banquillo indálico y primero también con portería a cero en lo que va de curso, le reporta un punto insuficiente a los locales, que no sumaban desde que lo hicieran el pasado 1 de octubre también en el Power Horse, cuando echaron por tierra un 3-0 ante el Granada. Son ya 18 jornadas consecutivas sin ganar (quince del presente curso y tres que se arrastran del anterior), récord histórico desde que se constituyó la UDA.