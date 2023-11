Garitano: "A nivel de liderazgo no hay un líder marcado, con experiencia"

Gaizka Garitano ha pasado esta mañana por los micrófonos de UDA Radio para analizar el mes que lleva al frente del banquillo de la UD Almería desde el punto de vista deportivo, pero también humano. El técnico bilbaíno es licenciado en periodismo, aunque no militante de la profesión, y vino para Almería sin la familia, que sigue en el norte.

Admite que, sabiendo de las dificultades con las que se partía, las cosas de momento no están saliendo como querían y hace un marcado discurso autocrítico para intentar sacar al equipo del atolladero en el que se encuentra. Lamenta del mismo modo no encontrar en el vestuario al jugador que pueda ser su prolongación en el campo por la falta de experiencia que observa en el plantel.

¿Cómo es en el aspecto personal?

Soy bastante introvertido. Estudié periodismo y soy licenciado, pero no me gusta mucho este tema fuera del fútbol. No suelo aparecer mucho en los sitios porque soy un poco tímido. No me gustan este tipo de cosas pero sé que hay que hacerlas. Siempre me ha gustado estudiar. Era bastante buen estudiante, hice la carrera y la saqué. Soy inquieto, me gusta mucho leer para aprender cosas cada día, y bastante curioso, siempre me ha gustado.

¿Qué le parece el Barbastro, siguiente rival copero?

La Copa está aparcada porque nos interesa la Liga y nos centramos en el Getafe, pero cuando llegue intentaremos pasar porque es nuestra obligación siendo un equipo de Primera, ganar y pasar. Nos daba igual quién nos tocara porque siempre son complicadas, al ser un partido fuera de casa se iguala mucho.

¿Por qué no acudió el martes a la reunión de los entrenadores en Madrid?

Creo que es un momento difícil y no iba a abandonar la sesión de entrenamiento porque necesitamos trabajar, mi sitio estaba aquí y le di más importancia a esa sesión. Tengo varios amigos y ya preguntaré a ver. He estado otras veces en ese tipo de reuniones para conocernos mejor los entrenadores de Primera y los árbitros nos exponen también sus sentimientos. Hay muchos entrenadores que somos amigos e incluso algunos hasta familia porque el hijo del entrenador de la Real ]Imanol Alguacil] y mi hija andan juntos desde hace varios años. Siempre tienes más relación con los entrenadores vascos, pero con todos mantengo una buena relación.

¿Vio bien eso de explicar en directo una decisión VAR que hizo De Burgos Bengoetxea?

Conozco a De Burgos, para mí es uno de los mejores árbitros de Primera y es bueno que haya cercanía. La comunicación tiene que ser un poco más fluida, aunque es difícil porque en los partidos hay tensión y cada uno mira sus intereses. Que nos expliquen cómo ven las cosas y sepamos a qué atenernos siempre es importante.

¿Suele practicar deporte?

Cuando acaba la tarde en la oficina, a eso de las 19:00, intento hacer una hora y pico de deporte. La cabeza la tienes ocupada todo el día, fui futbolista y me gusta alimentarme bien y estar en forma. Para el trabajo también es importante para que la cabeza te vaya bien.

¿Qué otras inquietudes cultiva al margen del fútbol?

Cualquier cosa, cultura, libros, películas, sociedad, política... Soy una persona que tiene otras inquietudes aparte del fútbol aunque eso nos ocupe prácticamente todo el día.

Vino sin la familia, ¿la echa mucho en falta?

Es difícil porque echo de menos a mis hijas sobre todo. Es la vida del entrenador, andas siempre con la maleta. Ya me ha tocado estar otras veces solo. Pasamos muchas horas con los integrantes del staff, llevamos años juntos y lo pasamos bien. Estamos todo el día en el Estadio y el tiempo libre también lo pasamos juntos. Echas en falta a la familia y las hijas, pero es parte de nuestro trabajo y el fútbol nos mantiene bastante ocupados.

¿Cuáles son las principales preocupaciones respecto a sus hijas?

Veo que tienen más dificultades, deben estar más preparadas para encontrar un buen trabajo. Antes si estudiabas podías tenerlo. Ahora tienes que saber inglés, tener un máster... Hay gente muy preparada. No lo tienen fácil a nivel laboral o para poder comprar una casa. Les va a costar a la gente joven hoy en día.

Siempre entrenó por el Norte, ¿bien la adaptación al Sur?

Llevo un mes aquí y no he hecho vida tampoco, de entrenar a casa y viceversa. Me gusta mucho el sur porque en vacaciones suelo ir a Conil. Me gusta mucho este clima, aunque soy del País Vasco no me gusta ni la lluvia ni el frío. Entrenar con sol y buen tiempo me encanta, en ese aspecto estoy muy a gusto aquí, por el clima, por la gente que me encuentro en la calle y los trabajadores.

¿Exprime mucho a los miembros del staff técnico?

Intento dejarles en paz a la noche. A las 19:30 vamos a cenar a casa y cada uno hace su vida. Como pasamos muchas horas juntos acabarán un poco hartos de mi y los suelo dejar salvo que se me haya olvidado alguna cosa.

Son muchas horas de trabajo para jugárselo todo en 90 minutos...

Hay muchas variables en el juego que deben cuidarse, preparación física, planificación, análisis de rivales, edición de vídeos para los jugadores... Se trabaja mucho con los vídeos y con el análisis propio y de trabajo individual de jugadores que vienen por las tardes y lesionados. Hay que intentar ser lo mejor profesional posible, más en nuestro caso que no estamos obteniendo buenos resultados.

¿Ha encontrado ya a algún jugador que sea su prolongación en el campo?

Siempre nos gusta a los entrenadores, pero aquí no es fácil de encontrar porque tenemos jugadores muy jóvenes y a nivel de liderazgo no hay un líder marcado, con mucha experiencia, o un capitán de campo que lleve años en el club. Nos gusta tener un par de jugadores que dentro sean la extensión del entrenador, pero no es fácil encontrarlo en todos los sitios.

¿Les motiva que lograr la salvación sea ya una gesta única?

Salir de este tipo de situaciones son los mejores recuerdos que tienes. Tuve la suerte de estar en situaciones parecidas y salí. Tenemos un reto muy ilusionante por delante, revertir una situación complicada para salvar al equipo y por eso tenemos que pelear a muerte.

Ya dijo que esto sería un camino largo sin varita mágica.

Cuando hablábamos de que necesitábamos tiempo y que era una solución a largo plazo, esperábamos conseguir mejores resultados antes. No esperábamos que pasando 4 partidos no hubiéramos ganado todavía. Nos hemos 3encontrado con muchos problemas a nivel de lesiones y a esto no se le da la vuelta en una semana, pero tenemos que ser autocríticos porque aún no hemos ganado y no pensábamos que eso fuera a ser así.

¿Sería capaz de contarse un chiste cuando logre sacar al equipo del descenso?

No soy mucho de chistes, soy una persona en el trabajo y otra fuera. Fuera soy alegre y me río mucho, en el trabajo me gusta ser serio mientras estoy en el club o con los jugadores no es momento para hacer risas. Primero porque soy el jefe y segundo porque no estoy contento con los resultados y vamos últimos. NO estamos para risas, sino jodidos y debemos darnos cuenta de la situación. Luego fuera del campo cambio y soy bastante normal, me gusta reírme, divertirme y estar con los amigos. Pero en el campo que las cosas sean serias y la gente trabaje fuerte. Una cosa no quita la otra.