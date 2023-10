Garitano prueba su primer once con vistas a Montilivi

La UD Almería ha realizado esta mañana una nueva sesión preparatoria en el anexo del Power Horse, en esta ocasión a puerta cerrada, si bien en las vallas del recinto se arremolinaba no pocos curiosos para seguir las evoluciones de los hombres de Gaizka Garitano. La principal novedad fue comprobar cómo el técnico vasco realizaba el que puede considerarse su primer ensayo general serio de cara a la visita del domingo (16:15) a Montilivi para medirse al Girona en la reanudación liguera, que también supondrá su estreno al frente del banquillo indálico.

El bilbaíno dispuso un once con peto naranja y una reconocible disposición táctica en 1-4-2-3-1 con una defensa integrada por Pozo, Centelles, Kaiky y Chumi. Son prácticamente las únicas piezas que tiene sanas en dicha demarcación, ya que en el carril diestro están lesionados tanto Pubill como Mendes mientras que en el zurdo esta semana caía Akieme y en el eje de la zaga Édgar no acaba de recuperarse (hoy volvió a hacer rutina específica de trabajo al margen del grupo) mientras que el mexicano César Montes no se ejercitará al menos hasta este viernes tras regresar de los compromisos internacionales con su selección.

Para el doble pivote parece determinado a emplear el músculo de Dion Lopy e Idrissu Baba. Garitano no quiere complicaciones en la salida de balón y bajo esa premisa los dos africanos pueden desempeñar el papel de dique de contención en auxilio de una frágil retaguardia que es la más goleada de la categoría. Lo llamativo del asunto es que un restablecido Lucas Robertone estaba en el teórico equipo de suplentes.

En la zona de finalización la gran apuesta puede ser la irrupción en el once titular de Lázaro Vinicius, desaparecido desde el día del estreno liguero ante el Rayo Vallecano. El extremo brasileño percutió por el costado diestro, mientras que Adrián Embarba lo hacía por el izquierdo y Sergio Arribas desempeñaba el papel de mediapunta o enganche con la referencia ofensiva del equipo, un puesto de '9' que tiene toda la pinta de que finalmente recaerá sobre la figura de Leo Baptistao ante las lesiones de larga duración de Koné y Luis Suárez.

Efectivos como Largie Ramazani o Marciano Sanca quedarían como recambios para agitar el partido en caso de que el marcador se complique porque la idea de partida parece ser aguantar las acometidas del equipo de Míchel e intentar castigarlo con la velocidad de los hombres de ataque.

Restaría por despejar la duda de la portería, si bien Luis Maximiano ha jugado en el equipo de los teóricos suplentes, que es en el que suele hacerlo el arquero que va a jugar para recibir las acometidas de los titulares. Pese a llegar cedido procedente de la Lazio, su opción de compra es obligatoria y la inversión que hizo el club para lograr sus servicios sigue pesando demasiado sobre la posibilidad de darle la alternativa a Fernando Martínez.