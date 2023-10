Robertone: "A nivel defensivo hay mucho margen de mejora"

Lucas Robertone, centrocampista de la UD Almería, parece listo para reaparecer el domingo (16:15) en Montilivi ante el Girona. El futbolista argentino cayó lesionado tras el empate casero ante el Valencia y ha permanecido de baja las tres últimas jornadas, coincidentes con el desastre de Sevilla (5-1) y los dos siguientes partidos bajo la interinidad de Alberto Lasarte frente a Granada (1-1) y Athletic (3-0).

La contratación de Gaizka Garitano ha coincidido con su vuelta a los entrenamientos y la afición espera que sea un motivo más para que al equipo se le vea la esperada reacción. Como uno de los capitanes en la presente temporada, Robertone comparecía este miércoles ante los medios de comunicación en rueda de prensa para analizar la actualidad rojiblanca.

Tres jornadas de baja: "Me tocó estar fuera tres partidos pero también tuve esta semana del parón para recuperarme bien y volver al 100%. A Garitano le dije que me sentía cómodo en cualquier posición del centro del campo y él verá lo que necesita el equipo y yo puedo aportarle".

Nuevo técnico: "El nuevo cuerpo técnico vino con muchas ganas de revertir esta situación y eso es muy importante porque venimos de resultados negativos. Esa nueva ilusión hace que el grupo se contagie".

Plaga de lesiones: "No sabría responder al tema de las lesiones. Parece que las malas vienen todas juntas y nos está tocando a nosotros. Me recuerda un poco al año del Covid, que estuvimos muchos de baja y ahora ocurre lo mismo, pero no sabría concretar más".

Reanudación liguera en Montilivi: "Me gusta competir en este tipo de partidos. Es una linda oportunidad para que el equipo demuestre para lo que está. En años anteriores en los momentos difíciles lo superamos y ahora nos cuesta un poco más, pero estoy seguro de que lo vamos a sacar".

Fortaleza del rival: "El Girona es un equipo que en cuanto a juego y resultados atraviesa un buen momento. Venimos con ganas de revertir esta situación".

Selección albiceleste: "Volver con Argentina es un proceso largo y para eso sigo trabajando y estoy enfocado".

Revancha ante el Girona: "En lo personal sí y creo que el grupo también se lo toma como una especie de revancha para que no pase lo mismo que la anterior vez [6-2]. Recuerdo más el 1-2 de Segunda".

Liderazgo del grupo: "El entrenador vino con mucha ilusión y ganas. El grupo está unido, que es lo importante, después si hay un líder, dos o tres, eso da lo mismo. Tenemos que estar todos juntos y tirar para adelante".

Endeblez defensiva: "A nivel defensivo hay muchos aspectos en los que se puede trabajar, como la presión alta y baja. No podemos recibir tantos goles. Hay mucho margen de mejora e intentaremos enfocarlo con la nueva idea defensiva de Garitano. En ataque somos fuertes y eso da confianza".

Partido a partido: "Estamos pensando solo en sumar de a tres en Girona logrando la primera victoria y luego vendrán el resto de partidos".

Brazalete de capitán: "La capitanía me la tomo igual. Por mi personalidad, tanto ahora como cuando no lo era trato de ser igual con el vestuario y con los trabajadores del club. Cuando las cosas van mal son los momentos más lindos para ver la calidad de grupo de cada plantel".

Ventana FIFA: "El tema de las selecciones en cuanto a los jugadores es algo que todo el mundo quiere. En Segunda también nos pasó lo de la Copa de África, es un premio individual y al que no le toca tiene que seguir sumando acá. Aparecerán oportunidades para otros".

Talavera en Copa del Rey: "La Copa es un partido y hay que ganarlo. Se escuchan equipos que no le dan importancia, pero yo quiero ganar hasta un amistoso. En Segunda llegamos a cuartos contra el Sevilla y para llegar ahí hay que empezar por estos partidos"