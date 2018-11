Gaspar sale del túnel

Arzura: "Cuando se gana y pierde es responsabilidad de todos"

Joaquín Arzura tiene todas las papeletas para regresar al once por la baja de Yan Eteki y el argentino cree que la derrota del Wanda fue colectiva: "La culpa es de todos. Aquí cuando se gana y se pierde es responsabilidad de todos. En el Almería hay una exigencia grande en el día a día tanto en el cuerpo técnico como en el vestuario por la profesionalidad que tenemos. Puede ser que Fran viera que algún día no estuvimos al 100%. Empezamos la semana al máximo y con ganas de revancha". El ex de River admite no estar al tanto de si el plantel reicibió demasiado dulce: "No estoy muy pendiente y no sé de dónde vienen los elogios. Nosotros somos un equipo al que le costó arrancar en los primeros partidos, pero luego lo hicimos muy bien. Es cierto que de visitante nos cuesta más, pero no vivimos de los elogios, sino del trabajo". Ante el Dépor espera que la media responsa al reto: "Es posible que los partidos se empiecen a ganar en el centro del campo, y ante el Deportivo, que viene muy fuerte, va a ser clave. Demostramos ante el Sporting que podemos hacernos fuertes en la medular y el lunes queremos repetirlo. Va a ser un partido lindo, abierto, de ida y vuelta. El Deportivo sale a ganar en todos los campos y nosotros buscamos la quinta victoria seguida.