Gattuso: "Si miramos la clasificación, no podemos pensar en la Copa"

El entrenador del Valencia, Gennaro Gattuso, advirtió que dada la situación que tienen en la clasificación tras haber perdido sus últimos dos partidos ligueros y habiéndose acercado a la zona de descenso no pueden pensar en los cuartos de final de la Copa del jueves ante el Athletic Club y que deben dar prioridad total al choque de este lunes ante el Almería en la liga. "Si miramos la clasificación, no podemos pensar en el Athletic. La prioridad es el partido de mañana, después espero tener a todos a disposición y ya pensaremos en el partido del jueves", apuntó Gattuso en una rueda de prensa en la que aseguró que ni se ha planteado si un jugador clave como Edinson Cavani debe jugar menos minutos ante el equipo andaluz.

El italiano ha pedido a sus jugadores que sean conscientes de la situación que tienen pero al mismo tiempo que no se obsesionen con la clasificación. "El equipo está bien, bien de cabeza. No vamos a mirar la clasificación, es mejor así. Tenemos que estar preparados física y mentalmente. Mejor no mirar la clasificación, lo que tenemos que hacer es sacar resultados y subir puestos", resaltó. Gattuso insistió varias veces en que se trata de un encuentro "fundamental" y expresó su confianza en que Mestalla presente de nuevo un gran aspecto. "Hemos perdido muchos puntos en Mestalla y es importante ganar. Tengo que dar gracias a la afición por estos cinco meses en casa. La media es de más de cuarenta mil espectadores", apuntó.

"No me gusta la palabra miedo, la palabra correcta es respeto. Es un equipo muy valiente cuando tiene el balón. Pienso que tenemos que hacer un gran partido porque es fundamental, pero la palabra correcta no es miedo es respeto", matizó. "El Almería tiene un estilo claro, le gusta jugar desde atrás. Con un 4-3-3 y mucha velocidad adelante y creo que van a mantenerlo. Tendremos que hacer un buen partido cuando tengamos el balón y cuando no ante un rival que hace muchas cosas muy parecida a nosotros”, explicó. "Son tres puntos que pueden cambiar todo, la mentalidad y la continuidad que nos ha faltado en estos cinco meses", concluyó.