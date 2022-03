El Girona provoca que el fantasma del play-off vuelva a revolotear por Almería (0-1)

Otra película de terror en el Mediterráneo. Esta vez un ordenado Girona, que supo salir airoso de la presión adelantada a la que de inicio lo sometió la UD Almería, hizo que el fantasma del play-off, esa promoción fatídica las dos últimas campañas para los rojiblancos -precisamente con el cuadro catalán como verdugo- vuelva a revolotear por el Estadio de los Juegos Mediterráneos al acercarse el Valladolid de nuevo a un solo punto.

Los rojiblancos echaron en falta a Sadiq, Samú y Ramazani, tres de sus baluartes, y refrendaron que lo de Tenerife fue un afortunado espejismo. La ausencia en particular del nigeriano provoca un efecto de desnudez similar al que sufre el propio Real Madrid cuando carece de la referencia de Benzema, pero también empieza a echarse de menos, sobre todo en casa, el concurso de Puigmal, que sabe moverse bien entre líneas y es indetectable para las zagas rivales.

Un balón en largo del meta Juan Carlos le bastaba a los de Míchel para adelantarse en el marcador antes del cuarto de hora de juego. Akieme despejaba de cabeza la pelota hacia la zona de medios, donde la ganaba el exrojiblanco Samu Saiz para inventarse un pase de fantasía por encima de la zaga y dejar a su compañero Borja García bien perfilado ante Fernando, definiendo a la perfección para poner el 0-1.

El Almería había fallado instantes antes su oportunidad para haber arrancado el partido golpeando primero. Una buena presión de Pozo sobre Juan Carlos provocó que el meta arriacense entregase mal a su central, favoreciendo que Dyego Sousa se anticipara con astucia, si bien el ariete luso -sustituto del ausente Sadiq- cruzaba en exceso la bola con toda la portería para sí, impidiendo festejar su recién anunciada renovación.

No fue el único retoque obligado de Rubi en el once inicial, ya que optó por Robertone en lugar de Puigmal para cubrir la baja por sanción de Samú Costa y tiró de Buñuel en el carril diestro para subir a Pozo de extremo, supliendo así la escondida baja de Ramazani, que estuvo entre algodones durante la semana y no pudo llegar a la cita.

Al poco del 0-1 Sousa rozó la igualada peinando de cabeza un testarazo previo de Pozo que se envenenaba y Juan Carlos tenía que sacar de la escuadra, pero el Girona estaba más cómodo de lo esperado sobre el terreno de juego y gozó de ocasiones para abrir brecha. En el ecuador del primer acto Buñuel abortaba en el segundo palo que un balón peligroso acabara en gol y Fernando desviaba con dificultades un buen testarazo de Bernardo, repetido después por Santi Bueno con idéntico resultado.

El 1-5-3-2 dispuesto por Míchel atenazaba por momentos la vuelta al dibujo clásico de Rubi (1-4-3-3) con la partida en la medular ganada por los gerundenses ante un Almería que antes del descanso trenzó una buena acción entre Eguaras, Robertone y Sousa que tampoco encontró portería.

La entrada de Lazo en sustitución de Buñuel tras el descanso, devolviendo a Pozo al lateral, sirvió para que el Almería diera un paso adelante y en el 50' Robertone probaba fortuna con un disparo desde la frontal buscando el ángulo que nuevamente obtenía la respuesta de la manopla de Juan Carlos, bien posicionado en todas los remates.

Rubi tiró de ofensiva a la hora de partido ejecutando un doble cambio para dar entrada a Juan Villar y Arnau Puigmal por Dyego Sousa y Lucas Robertone, cuyo físico todavía no da para los 90 minutos tras salir de respectivas lesiones. Nada más pisar el césped el atacante onubense dispuso de la mejor ocasión del segundo acto con una volea desde 25 metros que Juan Carlos volvía a frustrar metiendo la yema de los dedos junto al larguero para despejar a córner.

La reacción en el banquillo contrario de Míchel -siguió el partido desde la grada por sanción- no se hizo esperar, ordenando la entrada de Víctor Sánchez y Stuani por Samu Saiz y Nahuel Bustos para buscar mayor control y mordiente. En las filas unionistas Rubi retiraba a Eguaras para dar entrada a Appiah, pero el problema seguía radicando en la falta de elaboración en la media para nutrir de balones limpios a los atacantes.

Una acción de Appiah en el vértice del área iba a acabar en derribo de Aleix García y el VAR advertía al colegiado que se había producido dentro de la zona de castigo. Había opciones de arrancar un punto desde los once metros que, dadas las circunstancias parecía de oro, pero Juan Carlos adivinaba el lanzamiento del capitán De la Hoz y el posterior rechace lo mandaba al palo Centelles. Sin que nadie lo esperase el VAR ordenaba repetir el penalti aduciendo que varios jugadores habían invadido el área antes de tiempo (el primero de ellos Centelles) y esta vez asumía la responsabilidad de la ejecución Juan Villar, que mandaba el esférico a las nubes.

Todavía en el tiempo de descuento Rodrigo Ely dispuso de un buen testarazo que terminaba siendo repelido por el travesaño, mientras Babic sacaba una vaselina en la línea y Fernando atajaba en un mano a mano un contragolpe conducido por Iván Martín. Derrota que puede hacerle mucho daño a la UDA en la recta decisiva de la competición ya que el Eibar vuelve a distanciarse a 4 puntos como líder destacado y nota de nuevo el aliento del Valladolid en el cogote, por no hablar de que mete al Girona en la pugna por el propio ascenso directo.