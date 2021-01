Gomes: "Defender bien nos permitió atacar con equilibrio y circular el balón"

Análisis del partido: "Me quedaría con la imagen que dimos en el primer tiempo, marcando tres que pudieron ser más. El segundo tiempo fue otra historia, pero estoy contento por la inteligencia que el equipo enseñó en el primer tiempo y cómo supo crear espacios. Defensivamente estuvimos bien, en transición defensiva solo dos no hicimos bien, aunque recuperamos pronto el balón y solo una vez los centrales no estuvieron bien en las vigilancias. Eso hizo que pudiéramos atacar con equilibrio y circulando el balón. Eso es el resultado de que los jugadores lo han hecho muy bien. Me quedaría con lo bueno hecho en el primer tiempo porque después nos equivocamos muchas veces".

Mala segunda mitad: "Cuando se pierde el balón pronto por errores de decisión estamos más tiempo defendiendo. Perdimos el orden y eso es resultado de que venimos del 3-0 y parece imposible perder. Más madurez podría haber ayudado y la paciencia para buscar más veces el gol".

Fe en Sadiq: "Sigo con la misma confianza en Sadiq como jugador. Es un punta muy pesado para los centrales cuando aprieta al contrario y tiene calidad, es muy fuerte y le gusta hacer goles, sabe hacerlos. Hay que darle cariño y ayudarle en lo que haga falta para mejorar. En los malos momentos a Sadiq le dimos confianza y su calidad tenía que salir a flote, es lo que está pasando".

Pinchazos de Espanyol y Mallorca: "El resultado de nuestros rivales también influye en nuestra posición en la tabla, pero aunque estamos por debajo de ellos dependemos de nosotros para lograr lo que queremos y no hace falta mirar al contrario, en primer lugar hay que hacer nuestro trabajo, humildes. La competición es muy larga y dura, pero en primer lugar hay que hacer bien las cosas que controlamos nosotros y solo podemos hacerlo sobre nuestros partidos, no lo que hacen los contrarios".