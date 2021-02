Gomes sobre el arbitraje: "Pensemos en una casualidad y no en tendencia"

Lectura del partido: "Ha sido un buen partido de fútbol, con dos equipos buscando ganar y la portería contraria. El Mallorca empezó mejor y después estuvimos mejor nosotros. La situación polémica de Balliu pudo cambiar todo el partido y justo cuando estábamos mejor no logramos hacer gol y llegó el penalti".

Penalti de Maras: "No puedo decir si es o no porque todavía no lo he visto, pero luego no se genera tanto espacio en el Mallorca y salen mejor a la contra con la velocidad que tienen delante. En mi opinión pequeños detalles determinaron al ganador porque el juego estuvo equilibrado. No salimos de Mallorca con la sensación de Leganés, estos momentos malos de resultados hay que transformarlos en energía y fuerza porque el próximo fin de semana tenemos otra lucha [Lugo]".

Dos derrotas seguidas por primera vez desde octubre: "Este proyecto es para ganar y cuando un proyecto ganador no lo hace y pierde dos partidos seguidos no puede estar contento. No puedo reír y celebrar si no estoy para eso, sino triste, pero no tanto como ante el Leganés. Allí nos faltaron muchas cosas que hoy sí tuvimos. Un gol a favor o en contra acaba por esconder lo bueno o malo que se hace. La derrota esconde lo bueno que hemos hecho, pero hay que agarrarse a lo bueno y ayudar a los jugadores a seguir con los resultados que buscamos".

Charla con el árbitro al final del partido: "Los árbitros tienen mucha calidad, no voy a entrar ahí. Esa charla que este árbitro ha tenido la amabilidad de darme creo que es buena para el fútbol y debería haber más esta relación respetuosa, con educación y tranquilidad entre entrenador y árbitro, sin prepotencia".

Arbitrajes recibidos: "Ser árbitro es muy difícil y en España hay árbitros fenomenales, pero hay errores que nos cuestan. Es un ser humano y puede equivocarse al decidir en una décima de segundo, pero el que revisa las imágenes también es árbitro y si se equivoca nos cuesta como profesionales. Venimos de una semana en la que nos anulan un gol sin saber por qué [a Sadiq en Leganés], luego toca el pie de Balliu dentro del área claramente y eso es penalti. Pero no podemos poner las culpas en el árbitro porque no podemos controlar eso. Pensemos en una casualidad y no una tendencia".

Derrotas contra los de arriba en la tabla: "No hemos ganado contra esos equipos que están por encima, pero faltan muchos puntos por disputar y hay que tener los pies en la tierra siguiendo nuestra línea de trabajo, que es la que nos ha llevado a esta posición y nos llevará a ascender. Ganar un partido no es para ser los mejores ni perderlo es una fatalidad".

Mejor que en Leganés: "En Leganés nos faltó identidad y hoy la buscamos. No fue completo porque no fuimos un equipo totalmente dominador, pero el Mallorca es fuerte. Vimos algo más de nuestra identidad, aunque no fuera completo".