Gomes: "Será bonito tener gente en el estadio"

El Almería afrontará durante la jornada de Reyes en el campo de Los Pajaritos (12:00) la segunda eliminatoria copera ante un Numancia que lucha por retornar a Segunda B y mantiene una estructura de plata. Las bajas temperaturas registradas estos días en Soria y las nevadas caídas preocupan por el estado que pueda presentar el campo y José Gomes, como acostumbra, incide en al aspecto del respeto al rival para lograr avanzar en la competición.

¿Temor al 'general invierno' en Soria?

Va a ser un partido muy difícil ante un equipo que está viviendo la ilusión de luchar por el ascenso, jugando con calidad. El campo tradicionalmente es difícil, el histórico de partidos contra el Numancia es favorable a ellos. Seguramente estará a una temperatura muy baja y he visto imágenes de la plantilla ayudando a sacar la nieve del campo, por lo que será duro y difícil. Esperamos que el campo permita un juego normal que será bueno para todos, también porque tendremos público tras mucho tiempo. Para ganar en Copa solo es posible con el máximo respeto por lo bien que lo está haciendo el Numancia y su cuerpo técnico, dando todo de nuestra parte porque ellos son atletas que entrenan todos los días con la esperanza de pasar como nosotros. Tendremos que poner dedicación y profesionalismo.

¿No le parece el Numancia un club de Segunda B con estructura de Segunda?

Es un club con un peso grande de historia, pero el discurso de que nuestros jugadores están en Segunda y Segunda B solo puede decirse dentro del campo mostrando nuestro valor. Estoy seguro de que haremos un partido serio y así será para enseñar sin dudas que estamos en esta división por alguna razón, pero solo respetando al contrario como si fuera un top de Europa. Esta idea que repito es la base del fútbol, el respeto al contrario. Iremos con seriedad, buscando el gol y apretando arriba, como hasta ahora. Lo que puede hacer cambiar nuestro estilo de juego o aumentar la dificultad serán las condiciones del campo.

Gomes: "Si hay que salir en algún partido de la Copa, que sea ante un rival con nombre que venga a realzar nuestro club"

¿Hasta qué punto les ilusiona alcanzar la siguiente ronda?

En fútbol todo es posible, pero no estamos obsesionados por llegar ahí o ganar la Copa. Si hay que salir en algún partido de la Copa, que sea ante un rival con nombre que venga a realzar nuestro club, eso buscamos todos. Pero estamos muy concentrados en los partidos de la Liga, aunque esto es una prueba de fútbol y todo puede pasar, vamos a competir dando la vida para ganar cada partido copero al igual que en Liga, es nuestra obligación como profesionales y sería un orgullo llegar lo más lejos posible.

Han ensayado los penaltis...

Contra L'Hospitalet también los ensayamos porque hay que respetar y si debe decidirse en penaltis de mi parte hemos dejado que los jugadores prueben lo que pueden hacer entrenándolo como otra acción cualquiera porque nunca se sabe. Espero que pueda solucionarse antes para nosotros, pero solo será posible ganar si damos realmente nuestro máximo.

¿Qué le parece el hecho de volver a jugar con público en las gradas?

Será bonito tener gente en el estadio. Estamos siempre quejándonos de no tenerla y por estar fuera no vamos a decir lo contrario, aunque nos silben, no pasa nada. Será un ambiente distinto que todos echamos de menos en el fútbol.

NOTA AL LECTOR: Se trata de una entrevista suministrada por el gabinete de comunicación del club, no de una rueda de prensa al uso con participación de los distintos medios de comunicación, de ahí que en el listado de preguntas no aparezca ninguna sobre asuntos relacionados con el recién estrenado mercado invernal como las posibles salidas y llegadas de jugadores o la ausencia de Pedro Mendes en los entrenamientos de ayer lunes y hoy martes.