Gomes: "La falta de actitud no es una opción, no está en nuestro menú"

¿Es la visita a Las Palmas una buena ocasión para resarcirse de la mala imagen en Logroño?

"Aparte de ser una oportunidad de sumar 3 puntos, intentaremos valorar en qué nivel estamos. Tras Lugo no éramos los mejores del mundo y tampoco ahora somos los peores. Siento a los jugadores insuflados de alegría y trabajando bien. Espero volver al nivel enseñado".

Dijo por tres veces que lo visto en Las Gaunas no volvería a repetirse, ¿se refería a la falta de actitud?

"La falta de actitud ni siquiera es una opción, es algo que está fuera de nuestro menú. Nuestra identidad no es esa, hay que enseñar nuestra alegría de jugar al fútbol y eso nos va a traer lo que buscamos, terminar la Liga en Primera División. Son palabras y hay que demostrarlas en el campo".

¿Costó trabajo levantar el ánimo?

"El inicio de la semana siempre cuesta porque se generan algunas dudas que no son confortables y está bien, sería malo que empezáramos contentos, significaría que no sentiríamos lo malo hecho. Pero con el avance de los entrenamientos he notado una recuperación fenomenal".

Parece claro que se avecinan varios cambios en el once...

"No es solo una cuestión de merecimientos. Tenemos una plantilla de 30, si cuando las cosas van bien no se cambia y cuando va mal, tampoco, desde fuera será difícil que el jugador lo entienda. A veces hay que hacer cambios y no es señalar culpables".

¿Llegan a tiempo Maras y Makaridze?

"Maras y Makaridze van a estar porque están controlados sus casos por el departamento médico [que la PCR protocolaria se le practique en tiempo y forma]. Trabajamos para que jueguen si hace falta".

¿Qué le diría a los aficionados que empiezan a descreer?

"Los aficionados por mi parte siempre van a recibir la verdad. Hay que creer en la dinámica, el proceso y las ideas porque se está trabajando muy bien. Esto no es un sprint, sino una liga larga con altibajos e intentaremos tener pocos bajones manteniendo el nivel deseado. Con la calidad de los futbolistas y de la organización estoy seguro de que al final de la Liga estaremos donde queremos para jugar en Primera el próximo curso".

¿El concurso de Sadiq requiere un cambio de estilo por sus condiciones?

"Las características de Sadiq no chocan con el estilo de juego. Tiene capacidad de incorporarse al juego combinativo, de asegurar balón, jugar con los medios y también hacer movimientos de ruptura y meterse en la zona de gol, va a ser un plus de ayuda para subir el nivel".

¿Lazo estará disponible?

"Lazo no va a viajar. Tiene una pequeña lesión, si fuera una final podríamos arriesgar, pero mejor dejarlo un par de semanas que se recupere".

¿La visita de El Assy al entrenamiento fue para insuflar ánimos?

"Con Mohamed El Assy hay una relación muy estrecha y tenemos todos el mismo espíritu de ayuda, ánimo y motivación. Es una situación normal que esté con nosotros en los entrenamientos porque tenemos la misma idea de que juntos logremos el objetivo".

¿Qué destacaría de Las Palmas?

"Las Palmas es un equipo con mucha intensidad, velocidad en las bandas con extremos que desequilibran, no dejan al contrario jugar con sus tres centrocampistas, dos adelantados y uno más fijo. En transiciones defensivas están muy fuertes. Así los veo".

Asoma una condensación de partidos, ¿servirá para sacar a relucir la amplitud de vestuario?

"Puede que tenga que cambiar tres o cuatro jugadores para manejar la condición del equipo por la gran cantidad de partidos que se avecinan. En Las Palmas será uno y el martes (Cartagena), otro. Hay calidad para eso".

El césped del Estadio de Gran Canaria tampoco parece estar en las mejores condiciones...

"Ya avisé a los jugadores de las botas necesarias para Logroño y en Las Palmas no será una sorpresa que el campo no esté al 100%, pero si tenemos más calidad da igual cómo esté el campo. Hay que buscar dinámica ofensiva y buscar soluciones, por eso no volverá a pasar".