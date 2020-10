Gomes: "Hay que mejorar la eficacia y hacer goles"

Falta de puntería: "Si ha habido gol es porque algo malo hemos hecho. Hay errores, pero el partido ha sido de mucha calidad, dominando y controlando el juego todo el tiempo y creando muchas oportunidades de gol sin hacerlo. El problema ha sido la puntería".

Frustración: "Por el dominio del juego podríamos haber creado más ocasiones, pero han sido las suficientes para ganar. Es frustrante salir sin puntos. Dos errores en todo el partido nos han costado 3 puntos y mis jugadores no lo merecían por cómo hemos trabajado y construido".

Continuidad en el juego: "Hay que seguir así, aprovechando mejor las oportunidades que tengamos, pero con esta personalidad y dinámica ofensiva. Cuando lleguemos cerca del área contraria hay que buscar más el espacio para tirar a gol".

Conjunción de los nuevos: "No quiero buscar excusas, pero están llegando muchos jugadores nuevos que tienen que conjuntarse. Estoy contento con su actitud, pero frustrado por no hacer goles".

Derrota inmerecida: "En el fútbol, hasta en Champions, puede pasar que un equipo que juegue mejor, cree más y tenga más oportunidades las falle y el contrario en una falta o un córner gane porque esto no es matemáticas. Por posesión y tiros a puerta habríamos ganado. Hay que mejorar la eficacia y hacer goles porque de lo contrario no se puede ganar".

Fichaje de Sadiq y búsqueda del gol: "Mi tarea es entrenar a los jugadores y, si se oficializa un fichaje, hablo de ellos (por Sadiq). Llegamos bien cerca del área contraria, pero hay que ser más agresivos en los movimientos que hacemos para buscar el espacio y tirar, no solo hacer circulación, sino romper".

Salida de Martos: "Iván Martos definitivamente saldrá. Aguza todavía está en las manos de nuestros directivos".

Defensa del rival: "El Sporting ha defendido así porque nuestro fútbol lo ha puesto cerca de su área. La velocidad con la que circulábamos, que pudo ser más rápida, pero buscando la espalda del centrocampista contrario, los puso a defender más atrás. Hay que buscar movimientos de ruptura".

Fútbol de calidad: "Hay que ganar igual aunque el contrario se repliegue. Todavía no somos un equipo perfecto, pero el fútbol que hemos hecho es de muchísima calidad. Si una de las oportunidades va dentro y el Gijón tiene que arriesgar un poco más se habría visto un partido distinto"

Un 7 de nota: "No ganando no puedo dar una nota alta, pero si vamos a dividir lo que es importante hacer en juego, hay cosas que hemos hecho muy bien, casi de 10. Lo que no es de 10 es alguna vigilancia en centros o saques de banda. Por el resultado pondría un 7"

Fallo en el gol: "La acción del gol viene de un saque de banda en la zona contraria, circula el balón y desbordan a Balliu. Ahí hay errores que han permitido que el Gijón hiciera ese gol al segundo palo. Es lo que tenemos que evitar"