Gomes no se fía de los 'espías' de Francisco

José Gomes tiene su particular espinita clavada con el Girona de Francisco. Las relaciones del técnico luso con el almeriense son cordiales, lo cual no quita para que el preparador rojiblanco albergue ánimo de revancha por los malos resultados cosechados por el Almería ante el cuadro catalán desde que se hizo cargo del banquillo.

No en vano su precipitada toma de contacto con el equipo fue durante el pasado mes de agosto, con el play-off de ascenso a la vuelta de la esquina y apenas margen de inculcarle al plantel sus ideas tácticas. El resultado fue 1-0 en la ida en Montilivi y 1-2 en la vuelta en el Mediterráneo, que apeaban al Almería de la promoción de ascenso en la primera eliminatoria.

Este curso tampoco hubo forma de hincarle el diente a los gerundenses en su visita al Mediterráneo, de donde lograron arrancar un corajudo punto pese a quedarse con tres efectivos menos durante el transcurso del partido. Es por ello que Gomes espera que a la cuarta vaya la vencida y puedan doblegar al Girona en su feudo el próximo domingo (21:00 horas).

Para ello el de Matosinhos no escatima en detalles, al punto de haber decretado dos sesiones a puerta cerrada esta semana a realizar en el Estadio, cuando lo habitual suele ser una. La razón no es otra que el celo máximo por guardar el posible once titular a sabiendas de que Francisco, extécnico rojiblanco, tiene 'espías' en muchos rincones.

Tanto es así que el staff ténico pretende evitar que esas sesiones a puerta cerrada puedan seguirlas miradas ajenas al plantel como pueden ser los empleados del Patronato o de la empresa que cuida el césped, amén de la prensa, que tiene prohibido el acceso a la instalación durante las jornadas del jueves y viernes.

Todo sea por lograr la primera victoria ante el Girona de Francisco y aplacar el nerviosismo que empezaba a cundir tras las dos derrotas ante Leganés y Mallorca, suavizado en buena medida tras la goleada al Lugo, pero que ha motivado que la directiva imponga la discutible medida de restringir las entrevistas a los jugadores con la excusa de la importancia del calendario en las 15 jornadas restantes. Los aficionados no podrán contar con testimonios de los protagonistas salvo en los postpartidos, donde la Liga de Fútbol Profesional obliga para satisfacer los contratos televisivos.