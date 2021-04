Gomes: "Me sacan de la arena antes de acabar la faena"

José Gomes acudía a primera hora de la mañana al Estadio de los Juegos Mediterráneos para despedirse de los futbolistas, que lo aplaudieron en el vestuario tras anunciarles su adiós en una mañana muy emotiva para el técnico portugués y en la que hasta los jardineros de la instalación quisieron desearle buena suerte en su próximo periplo deportivo. El entrenador se ha ido con el porte caballeresco que lo ha caracterizado durante su estancia en la UD Almería.

El club llegaba bien entrada la madrugada a un acuerdo en el finiquito para rescindir su contrato y alrededor de las once de la mañana abandonaba la instalación, deteniéndose antes con la prensa para enviarle un mensaje a la afición rojiblanca: "En primer lugar gracias por todo, por el cariño que me han dado, siempre he sido muy bien tratado en Almería y he estado de cuerpo y alma, que nadie tenga duda de la intensidad e implicación que he tenido. Aunque sea mi trabajo y obligación como entrenador, lo he sentido siempre como si fuera mi club y lo llevo en el corazón para siempre porque hemos hecho muchas cosas buenas".

Gomes reivindicaba su trabajo al frente del equipo en estas 36 jornadas ligueras y admite que a partir de ahora será un almeriense más: "He cubierto el 85% de la temporada y seguiré deseando que todo vaya bien porque si las cosas van bien tendré ese 85% conmigo y, si van mal, lo mismo. Seré un almeriense más siempre porque he estado muy a gusto, pero es la vida"

El de Matosinhos mostraba su disconformidad con la decisión adoptada por la directiva rojiblanca: "No me parece bien porque estamos en tercer lugar y ayudamos a revalorizar a muchos jugadores jóvenes que están a un nivel que no estaban. Íbamos más fuertes partido a partido aunque no lo parezca y estábamos preparados para lo que viniera. Con todos los errores tenidos, incluidos los míos, quedan 6 partidos y estamos a 6 puntos".

Para concluir, el ya exentrenador de la UD Almería recordaba que los errores son repartidos y lamentaba que no le hayan dejado completar la temporada, para lo cual recurría a un símil taurino: "He sido entrenador con todo mi cuerpo las 24 horas y el entrenador tiene que vivirlo y sentirlo. Hice las cosas como las sentí. No estoy arrepentido de lo que hice, cometí errores, como todos, porque nadie es perfecto. No soy Dios y, como humano que soy, eso pasa. Pero la torta de los errores tiene trozos para todos en cualquier organización, aunque en las de este tipo siempre le toca al entrenador. Aparte de los puntos que tenemos y en el momento que estamos es como si me sacaran de la arena antes de terminar la faena".

El equipo se ha ejercitado esta mañana a las órdenes de Víctor Fortes (preparador físico) y Ricardo Molina (preparador de porteros) a la espera de que la dirección deportiva cierre la contratación del nuevo entrenador, puesto para el que Djukic sigue siendo uno de los principales candidatos, aunque el club ya sondea el mercado extranjero también.