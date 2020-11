Gomes: "No hemos tocado techo, hay potencial para mejorar"

Racha de diez partidos sin perder y seis victorias seguidas: "Los datos son importantes por sumar 3 puntos más. Son 18 en 6 partidos, pero hay cosas a mejorar como que después de estar ganando demos indicaciones en las que pueden manejarse mejor la ventaja, pero hay un trabajo enorme de los jugadores y era difícil ante el Oviedo. "Me recordó a los partidos de cuando estuve en Inglaterra por lo complicado de los duelos".

Sobre el bajón tras el 0-1: "En varios momentos dimos señal fuerte de madurez. El entrenador nunca está al 100% satisfecho porque hay que buscar esa tranquilidad de mantener el balón tras ir ganando aunque el contrario presione alto. Así se construye el segundo gol, pero no jugábamos solos. Ellos no daban un balón por perdido y no es fácil. A ese nivel de actitud y estar metidos en el partido estoy al 100% contento con mis jugadores".

Lectura del primer acto: "En el primer tiempo el Oviedo empezó mejor, obligándonos a bajar la línea defensiva y estar cerca de la portería, con mucha intensidad y la idea clara de ganar. Poco a poco recuperamos ese control y con paciencia tuvimos momentos buenos de circulación".

Corpas 'on fire': "Corpas está recibiendo el fruto de su trabajo, totalmente. Hablé de por qué no jugaba y empezó a hacerlo, personifica en la plantilla la humildad y capacidad de trabajar en pro del equipo".

Autoexigencia: "No hemos tocado techo. A nivel de fútbol no. Hay todavía potencial para mejorar. Si seguimos creyendo y trabajando en esta línea vamos a mejorar. Estoy convencido de que lo vamos a hacer"

Piropos al plantel: "Estamos haciendo en los partidos lo que intentamos en los entrenamientos. Nuestros jugadores trabajan muy, muy bien. No sólo los que juegan, sino los demás. Son 30 jugadores y un discurso de temporada larga con minutos para todos. Hay que repartir y confiar. No siempre será así porque hay que ver cómo recuperan y pensar en el rival, pero están demostrando una actitud fantástica".