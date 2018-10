González relaja el ambiente celeste

El técnico del CD El Ejido volvía ayer a la sala de prensa en la que cinco días antes fue protagonista al realizar una comparecencia subida de tono, tras recibir críticas e incluso insultos por parte de algunos aficionados, y lo hizo en una actitud totalmente calmada, asegurando que "la semana ha ido muy bien" y que está "muy contento con el equipo ante quizás la adversidad de las dos derrotas últimas. El trabajo que ha realizado el equipo nos permitirá llegar bastante preparados al partido".

Antes de comenzar la ronda de preguntas de los periodistas, Alberto González quiso leer el siguiente escrito para zanjar el tema de la rueda de prensa del pasado fin de semana: "Agradecer las muestras de apoyo y de cariño que he recibido por parte de aficionados esta semana. Es muy importante para mí. Mostrándome una vez más que aquellos que insultan o han generado corrientes en contra de nuestro propio equipo no representan al grueso de esta magnífica afición. Afición con mayúsculas que puede expresar libremente su disconformidad con mis decisiones cuando lo vea oportuno. Afición esta que nos ha acompañado y alentado a salir de situaciones realmente difíciles estos años y afición esa que nos ha llevado en volandas en partidos grandes para la historia de este club. Afición esta a la que siento muchísimo haber representado incorrectamente con mi calentón de la rueda de prensa del pasado domingo. Y terminar diciendo a esta afición, con la que realmente me siento representado, que seguimos trabajando día tras días, vamos a tratar de dar lo mejor de nosotros y dar muchas alegrías hasta final de temporada para cumplir con los objetivos marcados".

Ya metidos en lo estrictamente deportivo, sobre el complicado oponente de mañana, el Marbella, al que su equipo visitará a las 12:00 horas, González comentaba que "es un rival fuerte de la categoría. No es un proyecto como el del año pasado, porque hay jugadores que aún no han explotado, aunque tiene un gran equipo, pero sabemos el potencial que tienen y nos hemos preparado bien para ello. Esperemos que el acierto de cara al gol sea nuestro".