Gracia: "Disfrutaré viendo al Almería en Primera en manos de Rubi"

Javier Gracia Carlos (1-5-1970) entró en 2013 en los anales de la historia futbolística almeriense al conseguir el segundo ascenso de la UD Almería, sucediendo al logrado en 2007 bajo la batuta de Unai Emery (y tercero contando la ADA de Maguregui). El técnico navarro, ahora enrolado en el Al-Sadd qatarí, espera celebrar el sábado el ascenso de los rojiblancos en la distancia y manda un mensaje de optimismo en una entrevista concedida a UDA Radio.

¿Cómo le va por Qatar?

Estoy en Doha, me vine en noviembre cuando el Al-Sadd, que ya era primero, cambió de entrenador. Xavi dejó el equipo para irse al Barça, me reuní con ellos, conocí esto y tomé la decisión de venir. La experiencia ha sido muy buena, siendo campeones de Liga y en Copa llegamos a semifinales. Estamos en vacaciones a la espera de la temporada que viene y conversar con el club para tomar una decisión.

El país debe estar espectante por el Mundial.

El país se ve ilusionado. Ha trabajado mucho preparando unos estadios espectaculares. Va a estar preparado para recibir a mucha gente y que sea un Mundial diferente. Lo están trabajando muy bien y creo que va a merecer la pena una experiencia con todo este esfuerzo y sacrificio a nivel organizativo con tantos contratiempos.

¿Preparado para ceder el título de último entrenador en ascender con el Almería a Rubi?

Espero que sea porque esté muchos años en Primera. Estoy muy contento por la etapa que viví en Almería y por la suerte de encontrarme a tanta buena gente disfrutando de los momentos buenos y malos de la temporada, logrando el objetivo de ascender como recompensa a mucho trabajo e ilusión. Actualmente veo que un club como el Almería puede volver a Primera, estoy seguro de que lo hará, y disfrutaré verlo en Primera en manos de Rubi, que fue nuestro rival en la final con el Girona cuando subimos tras elminarlos a ellos y a Las Palmas. Siempre ha tenido un comportamiento muy bueno, sin tener una relación profunda me siento bien cuando intercambio llamada con él. Le deseo lo mejor.

¿Qué habló con Rubi tras aquel 3-0 al Girona que certificaba el ascenso?

El recuerdo es de momentos muy intensos de una gran emoción, por el resultado teníamos ventaja para permitirme el lujo de hablar con él antes de acabar. Quise felicitarlo por todo lo que habían hecho porque fue merecedor del ascenso por lo que habían hecho durante la Liga. Era un gran equipo que no tuvo esa fortuna que hace falta para lograrlo. Le deseaba que le fuera muy bien y luego ha tenido una recompensa en diferentes equipos, no me sorprende.

Tuvo mucho mérito aquel play-off...

Ha sido simpre un objetivo muy difícil poque son muchos meses y hay que ser muy constante. Tuvimos a un gran Elche y un gran Villarreal con gran potencial. Cuando perdimos en Murcia fue el momento más delicado, pero gracias a la calidad profesional y personal de los jugadores y esa fortaleza que se había generado durante todo el año, en base a muchas razones, el grupo supo superar esos momentos demostrando ser merecedor del ascenso por un camino más largo que también disfrutamos.

La derrota en Murcia marcó un punto de inflexión, con 6 victorias seguidas después.

Son momentos duros que hay que ser sincero y decir las cosas como son. A veces no gusta pero es así. El gran mérito de aquella plantilla fue su calidad y fortaleza, además de la unión para lograr el objetivo que todos queríamos. Nunca sabes cómo van a salir las cosas, ahora es fácil decir que cualquier coswa fue la clave para que todo acabara bien, pero hubo un caldo de cultivo de mucho compañerismo, generosidad y trabajo que anteponen un objetivo colectivo a cualquier situación personal por la que podían pasar una serie de jugadores. Esa fue la clave.

Javi Gracia: "Que el jugador esté convencido de lo que el equipo necesita, aparte de lo que él necesita, es la clave de que todo pueda acabar en éxito"

¿El mejor valor de un entrenador es su credibilidad?

El entrenador siempre trata de hacer su trabajo lo mejor que puede y hay circunstancias que hacen que a veces sea más sencillo o más complidado. Todo pasa por lograr buenos resultados, de lo contrario no hay credibilidad alguna. Que el jugador esté convencido de lo que el equipo necesita, aparte de lo que él necesita, es la clave de que todo pueda acabar en éxito. Es la dificultad que se tenía y cada día se tiene más, la inmediatez en todo. El puesto del entrenador depende mucho de eso.

¿Cree que un ascenso es el mejor título posible?

Uno guarda con mucho cariño muchos recuerdos, no solo de conseguir ese premio final como puede ser un ascenso. Aquí hemos ganado un título de Liga y tienes la medallita en casa. No solo eso alimenta el ego del entrenador, para mí ha habido temporadas que, sin lograr títulos, hemos estado a un grandísimo nivel logrando un puesto clasifricatorio meritoro. A nivel social se reconocen más los títulos, pero el trabajo de los profesionales hay que valorarlo en función de las posibilidades que se tienen. No somos algo aparte del resto del mundo. El ascenso lo tengo muy presente y estoy muy orgulloso.

Siempre dijo que había que saber disfrutar del camino.

El entrenador actual lo sabrá mejor que nadie, mejor que yo por supuesto. Sabrá gestionar lo que ha hecho tan bien durante toda la temporada. Tienen una fortaleza anímica tremenda y cualquier cosa que haga va a estar bien. Es cuestión de que las horas pasen y la ansiedad no pueda con el objetivo que se va a cumplir, haciéndose las cosas con la mayor naturalidad posible.

¿Qué le parece el actual proyecto de club de la UDA?

Es otro club, con nueva presidencia que ha intentado cambiar muchas cosas desde el principio y se ha visto su ambición. Luego todo puede ser posible porque con buenos profesionales y eligiéndolos bien, tienes opciones. Hay mucha competencia en la categoría y no es fácil porque hay capitales de provincia importantes que no logran ese objetivo. No hay que desmerecer que por el hecho de tener posibilidades se va a conseguir porque muchos otros no lo logran. Era uno de los candidatos, pero después de hacer un trabajo meritorio.

¿Tiene algún mensaje para el aficionado rojiblanco?

Lo que puedo decirle es que enhorabuena porque lo tiene a tiro y seguro que lo van a conseguir. Que lo disfruten mucho porque uno no sabe cómo van a venir las cosas. Nunca sabes cuándo se acaba el libro, deben valorar lo que tienen, que lo hacen, y que cuiden a su entrenador, jugadores y la gente del club, que es la mejor manera de disfrutar. El Almería debe estar orgulloso estando en Primera, en Segunda o donde estén, en Primera se disfrutará lógicamente mucho más por el seguimiento a nivel nacional.