Gran arranque de temporada de Unicaja Almería (3-0)

Gran arranque de la campaña 2021-2022 para un Unicaja Costa de Almería que se impuso por la vía rápida a un Léleman Valencia que, pese a mostrarse muy luchador, no fue capaz de ponerse por delante en el tanteador en ningún momento. Primer duelo de la competición liguera y primera victoria para los ahorradores, que mostraron muy buenas maneras sobre la pista y dejaron claro que este año irán a por todas.

Volvía el voleibol de la máxima competición liguera española a un Moisés Ruiz con público, con un cuadro ahorrador con bastantes caras nuevas y uno valenciano que, pese a las sensibles bajas con las que viajó a tierras almerienses, no puso las cosas nada fáciles a los almerienses. Y eso que con el 20-9 todo parecía que iría rodado para los anfitriones en el primer asalto, en el que estaban siendo muy sólidos, pero los visitantes no arrojaron la toalla y en una racha espectacular de puntos llegaron a ponerse con el 20-15 y dieron emoción a la contienda. No tenían el set aún en el bolsillo los ahorradores, sobre todo al ver como su oponente se ponía a cuatro (21-17), pero finalmente caería de su lado con un 25-17.

Los valencianos no llegaron a ponerse por delante en ningún momento del partido

Tras un comienzo igualado de la segunda manga, empezó a apretar más Unicaja Costa de Almería. Basó su efectividad en el saque de Juanmi González y en un gran trabajo en defensa para llegar al primer tiempo muerto, solicitado por Muraco, con un 9-4. Sin embargo, varios errores de los almerienses los aprovechó muy bien Léleman para reducir prácticamente al mínimo la distancia que les separaba de los verdes en el marcador (11-10). Los valencianos estuvieron muy combativos, pero no lograban ponerse por delante de un rival que volvería a poner tierra de por medio con el 20-16 para rozar la consecución de un segundo set que se llevaron por 25-19.

Llegaba la hora de la verdad con una tercera manga en la que los de Valencia debían arriesgar obligatoriamente si no querían ver un triunfo local por la vía rápida. También era una buena prueba para un Unicaja Costa de Almería que no debía bajar los brazos, que medía sus fuerzas ante un contrincante que no iba a claudicar con un juego aún por disputarse. Y no bajó el ritmo el cuadro ahorrador. Liderado en puntos por Kukartsev, con Asensio al saque y mostrando un buen bloqueo, los de Berenguel empezaron a poner tierra de por medio, la directa para sellar la victoria (7-3). Este set, aunque Léleman se negó a tirar la toalla, fue quizás el más cómodo de los verdes, que llegaron con una renta de seis puntos a la recta final (19-13). El duelo se cerró con un fallo de los visitantes para el 3-0 con el 25-18.