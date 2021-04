Unicaja Costa de Almería se despidió de Canarias con una segunda derrota que le complica muchísimo la lucha por el título de la Superliga Masculina, que la próxima semana aterrizará en un Pabellón Moisés Ruiz donde los almerienses, como ya tuvieron que hacer en cuartos y en semifinales, tendrán que minimizar al máximo sus errores y tirar de épica para nivelar un global de 2-0 que se antoja más que difícil en esta final en la que Guaguas está a un triunfo de ser campeón.

Obligado a ser el primer verdugo de los canarios esta temporada en competición nacional en el Centro Insular, para no marcharse con un 2-0 en contra a tierras almerienses, los de Manolo Berenguel afrontaban el segundo duelo de la final. Para esta cita, los verdes no pudieron contar con Colito, lesionado un día antes, en el 3-1 del sábado. Fue el único cambio en el sexteto inicial para un equipo ahorrador que jugó a un ritmo muy diferente que un anfitrión que marcó una diferencia abismal, llevándose el primer set por un contundente 25-17. Tenía que activarse Unicaja Costa de Almería si no quería sufrir una derrota por la vía rápida.

El tercer y cuarto partido están previstos para los próximos sábado y domingo, a partir de las 18:30 horas, en la cancha almeriense

La charla de Berenguel caló en sus jugadores antes del inicio de un segundo set al que Unicaja Costa de Almería entró con una mejor cara. Logró su primera ventaja de la contienda en el 2-3, en una manga que se mantuvo muy igualada hasta que Guaguas, apoyado en un bloqueo sublime que neutralizaba una y otra vez a su rival, se despegó en el 10-7. Lo intentaban los visitantes, pero a los locales les estaba saliendo todo y también se llevaron este segundo asalto por el mismo resultado que el primero, con un claro 25-17 que les dejaba a un solo set de quedarse con la victoria y de mantenerse invicto en su cancha.

La tercera manga también comenzó con un claro color amarillo (3-0). Unicaja Costa de Almería seguía fallando en recepción y bloqueo, incapaz de frenar los ataques de un oponente que ponía la directa hacia un triunfo por la vía rápida. O eso parecía. No arrojaron la toalla los ahorradores, que encontraron regularidad en el saque y no perdían de vista a los amarillos (10-8). Los dos conjuntos entraron en una dinámica de errores que mantenía el marcador ajustado (15-13), teniendo en cuenta las ventajas de los locales en los juegos anteriores. Pese a ello, Guaguas seguía una marcha por encima y a los ahorradores les costaba muchísimo minimizar la distancia en un marcador que sin embargo igualarían en un momento clave con el 18-18. Pero los canarios volverían a despegarse y cerraron el encuentro con un 25-20.