Guti: "A 2020 le pedimos seguir donde estamos en junio, significará subir a Primera División"

José María Gutiérrez tiene un deseo claro para 2020 y no es otro que abrochar el ascenso a Primera División con la UD Almería en el año de su estreno como entrenador profesional: "A 2020 le pedimos seguir donde estamos porque,si seguimos en junio en esta posición, estaremos en Primera División".

Para lograr esa meta queda por delante otra vuelta completa en el campeonato liguero. Alcanzado el ecuador en la segunda posición con 36 puntos, el primer paso es retomar la senda de las victorias tras cerrar 2019 con sabor agridulce por la eliminación copera en Tamaraceite y la derrota ante la Ponferradina: "No hay ninguna inquietud, sino ganas de volver a jugar, ganar y hacer las cosas bien, sabiendo que todos los rivales son difíciles y los partidos complicados, pero ilusionados para seguir arriba".

A la cita en el Anxo Carro los rojiblancos llegan mermados en la parcela defensiva por las lesiones de Owona e Ibiza y con la necesidad de corregir errores defensivos de bulto que los han penalizado mucho en las últimas jornadas, por lo que Guti deslizaba la posibilidad de volver a jugar con tres centrales: "Nos gustaría que Owona estuviera bien, pero no ha entrenado hoy y es prácticamente imposible. Tenemos disponibles a Ozornwafor y Maras y no sabemos si van a jugar porque tampoco sabemos aún si lo haremos con dos o tres centrales. Andamos justos de efectivos en la zona de atrás porque tampoco contamos con Ibiza, pero no sirve de excusa. Hay que intentar que no nos hagan goles".

Guti: "Si viene alguien, que sea para mejorar, y si no, lucharemos con lo que tenemos"

Del Lugo admite que la llegada de Curro Torres para suplir en el banquillo a Eloy Jiménez implica que sea una incógnita el planteamiento que puedan llevar a cabo, si bien asume que será un partido difícil: "El Lugo acaba de cambiar de entrenador y es una incógnita cómo puede jugar. Quieren cambiar la dinámica e ir subiendo posiciones, por lo que será complicado. No cambia nada enfrentarte al Lugo o al Tenerife, todos son complicados. Quieren ganar y salir de ahí, es el primer partido del año y en casa con el nuevo entrenador. Saldrán muy motivados y tenemos que salir con la misma motivación que ellos".

Del recién abierto mercado invernal de fichajes y la casi cerrada llegada del bético Kaptoum para reforzar la medular Guti prefiere no pronunciarse, si bien espera que quienes lleguen lo hagan para sumar: "Cuando todos los jugadores están disponibles no tenemos carencias, el problema es cuando hay alguna lesión. Si viene alguien, que sea para mejorar, y si no, lucharemos con lo que tenemos".