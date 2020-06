Guti: "Hemos sufrido, pero me quedo con la entrega de los jugadores"

Valoración del partido: "Hemos empezado bastante bien, con 30 minutos de un ritmo bastante bueno. Es una victoria importante, pero teniendo los pies en el suelo porque esto acaba de comenzar y hemos perdido a dos jugadores"

Sensaciones: "Me voy con sensaciones buenas, no solo por el resultado. Hemos sufrido porque nos han causado algún problema, pero me quedo con el juego y la entrega de los jugadores después de mucho tiempo sin jugar"

Nueva normalidad: "Los entrenadores no estamos dentro del terreno de juego y las nuevas sensaciones son de los jugadores porque nosotros hacemos la misma labor desde fuera. Imagino que para el local pesa más no tener público. Nos adaptamos a los 5 cambios, solo he hecho 3, no necesitaba más"

Ansiedad de los equipos de la cola: "Todos tenemos ansiedad y ganas de ganar partidos, no solo los de abajo. Estamos en un momento delicado y en Segunda no hay mitad de tabla, ganando dos partidos te metes abajo o arriba"

Las dificultades del Albacete: "En Vallecas partían con desventaja y eran 45 minutos, aquí estaban en casa y venían de perder. Tenían más ansiedad. Nos hemos encontrado a un Albacete difícil, con mucha segunda jugada y balón arriba"

Actuación de Chema: "Chema no me sorprende porque lo hemos tenido. En su posición tenemos muchos jugadores y optamos porque pudiera jugar, pero tiene calidad, último pase y buena llegada. Puede ser importante para el Albacete y creo que ha sido el mejor de ellos, nos ha causado problemas"

Estado de Lazo y Vada: "Es imposible mantener una base de once o doce jugadores al jugar cada tres días. Lazo se ha ido con molestias en el gemelo y Vada con un esguince. Aunque sean lesiones cortas mínimo se pierden el partido del miércoles, creo. Es fundamental contar con los 25"