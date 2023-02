Hacer de Santo Domingo un fortín

El Poli El Ejido regresa el domingo (12:00 horas) a Santo Domingo para recibir al Cartagena B después de endosarle cinco dianas en el último encuentro al Utrera. Después de que la afición celeste haya sufrido durante la temporada, Cabello quiere que su equipo tenga la continuidad necesaria en su feudo, construyendo del mismo un fortín para salir de los puestos de descenso: "Es muy importante hacernos fuertes en casa. El equipo ha cambiado la imagen y queremos darle continuidad. El rival tiene la complejidad de ser joven y muy dinámico. Vamos a intentar contrarrestar sus fortalezas y aprovechar las debilidades que tengan".

El técnico del conjunto almeriense ha reconocido en la previa del encuentro frente al filial murciano que su equipo afronta el encuentro con una mayor tranquilidad después del último triunfo en casa: "Jugamos más tranquilos. El césped también nos ayuda. Queremos darle alegrías a la afición". Además, el preparador celeste ha hablado de la mejoría de los suyos en el aspecto mental: "El equipo está muy vivo y queremos salir de esa situación. No es sencillo afrontar esto y entre todos tenemos que arropar al jugador para que demuestre su valía, que es mucho. Hacemos cosas muy, muy buenas".

En esa búsqueda de enlazar dos triunfos consecutivos en Santo Domingo, Cabello considera fundamental el apoyo de su hinchada: "La afición es la que está a la altura en todo momento. Los jugadores se van a dejar la vida en este proyecto. Sabemos que tenemos trece jornadas difíciles por delante y necesitamos ese apoyo más que nunca. Es verdad que el equipo necesita ese respaldo. La gente espolea en estos momentos tan duros. Queremos que se vayan contentos con el juego y que el equipo gane. Estoy como loco para que llegue el domingo, tener la reválida y que el trabajo de la semana se vea en el verde. Pido a los aficionados que estén con los chicos y nos den la tregua porque al final vamos a darle la vuelta a esto y sacarlo adelante".

Además, el técnico del Poli El Ejido ha reconocido que continúan buscando un futbolista sin equipo que pueda incorporarse a la disciplina almeriense: "Estamos trabajando en ello, sin dejarlo mucho más tiempo. Le damos importancia porque podemos firmar a jugadores que lleven quince años parados. Queremos gente que sume desde ya. Estoy recabando toda la información que pueda para no equivocarnos en el jugador que pueda venir a ayudarnos".

Por último, Cabello se lamentaba sobre la lesión de David Castro, firmado el pasado mes y que aún no ha podido debutar con la camiseta celeste: "Tiene un principio de pubalgia, no sabemos cómo va a evolucionar. Sólo ha podido completar la primera sesión. Estamos muy preocupados porque para nosotros es un jugador que marca la diferencia en esa zona. No hemos podido contar con él y nos preocupa porque no sabemos el tiempo que va a estar de baja. Tenía mucha esperanza por la ayuda que nos podía ofrecer. Hasta el momento va a ser imposible".