Julio Hernando: "El grupo entrena bien, intentamos que no baje los brazos"

Julio Hernando es el encargado de la parcela física dentro del staff técnico que dirige Gaizka Garitano y en una entrevista concedida a UDA Radio explica que el equipo ya se encuentra preparado para realizar los esfuerzos que requiere el modelo de juego que pretende implementar el entrenador vasco desde que se tomase las riendas de la UD Almería. Asume que si no han ganado aún es por cuestión de "detalles" y está confiado en que podrán voltear la situación en cuanto ganen un encuentro.

¿Cómo se levanta la moral de la 'tropa' en una situación como la que atraviesan?

Estamos teniendo malos resultados y lo más importante es no bajar los brazos, demostrar seriedad en los entrenamientos, ser profesionales y vamos a continuar, eso por descartado. Llevo muchos años en esta profesión e intento transmitir mi carácter, ganas, ilusión y hambre al futbolista. En muchos casos soy capaz y en otros no, pero es lo que intentamos en el día a día, que la gente no baje los brazos respetándose a él mismo y al compañero. En el verde máxima intensidad y profesionalidad. El grupo entrena bien, es una sensación que tengo desde que he llegado. Los jugadores al final quieren que les aprietes y eso estamos intentando. Que se sientan identificados con esa intensidad en el día a día.

¿Tienen la planta ya suficientemente regada para que empieza a brotar?

No deja de ser un tópico que cuando el equipo no funciona a nivel técnico-táctico siempre sale la parcela física. Hoy en día hay parámetros que puedes controlar con el GPS que hace 20 años no existían. Hoy todo es medible y soy partidario de usar esos datos para sacar el trabajo diario y semanal. Cuando entramos vimos a todos los futbolistas y ya había lesiones de larga duración. Eso intentamos ajustarlo viendo la situación del equipo. Tienes que entrenarlo como quieres que juegue luego. No puedo mandar a presionar en bloque alto a los futbolistas si no son capaces de sumar esfuerzos dos o tres veces seguidas. Los preparas para que en el modelo de juego ese tipo esfuerzo esté entrenado. Miramos mucho el tema de las cargas porque preferimos que el jugador llegue al 70% y no caiga lesionado. Por eso muchas veces los sacamos fuera, porque llevan la carga suficiente o no ha recuperado bien, es un ajuste.

¿Condiciona mucho el aspecto mental en la parcela física?

El aspecto condicional está directamente relacionado con lo emocional. Todo repercute. No es lo mismo lo que están viviendo los jugadores del Girona, que lo que viven los del Almería a nivel emocional. El fútbol es complejo, no es 2+2, hay que analizar situaciones, juntar acontecimientos que van pasando para elegir el mejor once cada semana.

Por lo que concierne a su área, ¿ve al equipo bien, mal o regular?

El equipo está preparado para hacer ciertos esfuerzos que requiere el modelo de juego. Al míster le gusta apretar arriba y ahora hay jugadores preparados para pasar más tiempo en campo contrario. La línea de cuatro está más alta y todo eso es trabajado. Cada día encontrarte que no estás ganando y trabajar al jugador en ese aspecto lo llevamos bien porque el jugador está poniendo de su parte. Si te encuentras a un jugador bajo tras una charla de corrección de errores el staff tiene la función de atender cualquier situación de debilidad emocional. En el fútbol al final dependes de eso. Cuando llega ese momento intentamos evitar que el jugador caiga, motivándolo de forma distinta que la anterior. Eso repercute en el tipo de tareas durante la semana.

¿Es cierto que los jugadores que hacen el trabajo sucio suelen ser más difíciles de identificar?

Los puntas y extremos tienen esfuerzos elevados de alta intensidad. Luego en el caso de Baba parece ser más posicional, un coche escoba, pero hace un trabajo brutal en lo táctico y físico, viniendo de jugar con su selección. Son jugadores más oscuros en su labor y no le damos tanta importancia, pero al ver los datos compruebas que hay cosas.

¿Cómo están viviendo en la caseta esta concatenación de derrotas?

El fútbol al final son detalles. Le pasa a los equipos que están abajo, al propio Celta, Cádiz o Granada. Son dinámicas del fútbol. El estado de ánimo tras un partido es jodido. El jugador piensa de forma individual qué es lo que ha hecho mal o lo que no ha hecho para ayudar al equipo, también en entrenar y corregir cosas para el siguiente partido. Ponemos los remedios para intentar solucionarlo y luego hay que estar al pie del cañón para entrenar.

¿Una vez subidos al avión tras una derrota ya se piensa en el siguiente entrenamiento?

No termina cuando pita el árbitro, tenemos que cerrarlo viéndolo otra vez para anotar errores individuales y colectivos haciendo vídeos para que los vean los jugadores. De ahí sale una buena cosecha, ahora a lo mejor no ganas a nadie, pero el trabajo está. Nos falta ganar un partido, aunque suene a tópico. Espero que llegue el domingo porque podría haber un cambio en la dinámica, ya que no vamos a dejar de currar. Pita el árbitro y se sigue currando para cerrar ese partido y luego trabajar en el siguiente al segundo día.

¿Qué le parece la respuesta de la afición rojiblanca en esta crisis?

La afición está de 10, no puedo decir otra cosa. Contra la Real Sociedad al salir a calentar la gente aplaudió. La masa social conoce las dificultades. Les dije a los chicos que la gente estaba con ellos y debían aprovecharlo. En otros clubes llevas tiempo sin ganar y te meten una pitada de tres pares de narices. Eso me llamó la atención y es digno de mencionar. El domingo les pido que sigan creyendo porque el equipo se va a dejar el alma, hemos mejorado defensivamente aunque no lleguen los resultados y a nivel ofensivo siempre se ha tenido gol. Los pequeños detalles son los que nos están matando.