De la Hoz: "Debemos aprovechar la ventaja de contar con una plantilla amplia y de calidad"

César de la Hoz estrenaba su particular 'nueva normalidad' renovando contrato por dos temporadas más (hasta junio de 2022) y ganando tras el parón en el feudo de uno de los equipos cuya camiseta ha vestido, el Albacete Balompié, por lo que el centrocampista cántabro se muestra optimista de cara a la visita de Las Palmas este miércoles (19:30 horas) al Estadio de los Juegos Mediterráneos.

¿Satisfecho por reiniciar la Liga con buen pie?

Teníamos muchas ganas de empezar a competir, el resultado fue positivo y el equipo trabajó mucho, teniendo las ideas claras, con algún error puntual normal. En el cómputo general el equipo estuvo bien y logró una victoria muy importante para encarar los próximos partidos.

Dentro de lo bueno lo mejor es haberle recortado puntos a Cádiz y Zaragoza...

Esto es una liga nueva de once jornadas y hay que estar a tope en todos los partidos, sacando los puntos porque los de arriba van a pinchar y va a estar todo muy igualado.

¿Cómo vivió la experiencia de jugar sin público?

Fue extraño, cuesta meterse en el partido, pero somos profesionales y sabemos lo que está en juego, competimos bien pese a todas estas circunstancias difíciles de llevar.

¿Miran de reojo a la visita del sábado a La Romareda?

Estamos centrados en Las Palmas, que es el partido más importante ahora, hay que recuperar bien porque apenas hay tiempo y debemos recuperar bien las piernas después de tantos días de inactividad. Será superigualado, pero si ganamos a Las Palmas llegaremos con mejores sensaciones al partido del sábado.

De la Hoz: "Estoy encantado en la ciudad y el club por seguir dos años más"

¿Contento por el anuncio de su renovación?

Muy contento de seguir aquí porque desde llegué me he sentido muy valorado. He tenido la confianza de jugar partidos y sentirme bien. Estoy encantado en la ciudad y el club por seguir dos años más.

¿Cree que el ascenso es posible?

Es el objetivo del equipo y mío personal también. Tenemos buena plantilla y estamos capacitados para conseguirlo. Tenemos diez jornadas por delante para demostrar que podemos estar ahí.

¿Qué va a primar más en esta recta final, el fondo armario, el físico o la calidad?

Lo importante es tener una plantilla amplia en la que estén todos metidos, por suerte la nuestra es amplia y joven. Somos 30 jugadores contando a los del filial y puede jugar cualquiera. Debemos estar frescos y hay que aprovechar esa ventaja de tener una plantilla amplia y de calidad.

¿Eran previsibles las sorpresas que se dieron esta jornada?

Al principio el físico no está al 100% y se cometen errores impropios. Hay que saber aprovecharlos y no cometerlos nosotros. Va a haber sorpresas y hay que estar mentalizados porque los 3 puntos valen igual para todos y hay que estar concentrados.