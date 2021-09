De la Hoz, el capitán que aporta equilibrio

Le falta una asignatura para sacarse la carrera de Fisioterapia

César de la Hoz siempre tuvo claro que la carrera futbolística es corta y debía formarse académicamente para cuando terminase. Por eso, acabado el bachillerato, se matriculó en la Universidad para cursar estudios de Fisioterapia: "Me queda una asignatura un poco enquistada y con calma lo voy compaginando. Ya con ganas de acabarlo. Está bien formarse porque el fútbol te lleva la mañana y alguna tarde, pero el día es muy largo y hay que tener alguna inquietud para que no sea todo fútbol y tengas una vía de escape que te forme como persona. Llevo una trayectoria larga porque desde que acabé el bachiller ya empecé con la carrera, pero es verdad que cuando he estado en equipos sin Facultad en su ciudad no he podido cursarla. En Sevilla también estudié y luego en Almería fui poco a poco sacándola. La pena es que actualmente ser jugador profesional no te vale para considerarte deportista de alto rendimiento, tienes que ser semifinalista en Copa del Rey o internacional, y eso en fútbol es muy complicado. Era la vía para tener algún privilegio y examinarme sin tener que asistir a las clases. De esta forma si no voy a clase no me puedo examinar y es un hándicap, pero voy compaginándolo. Para las prácticas hablo con los fisios del club que me puedan ayudar, y ellos encantados. Es una ayuda".