De la Hoz, cerca de renovar por partidos jugados

César de la Hoz es, junto con Fernando, Romera o Iván Martos, de los pocos 'veteranos' que quedan en el vestuario rojiblanco. Al igual que Sergio Aguza, el centrocampista cántabro cumple contrato en el mes de junio, pero su agente incorporó en su contrato una cláusula de renovación automática en función de los partidos disputados entre las dos últimas temporadas que está muy cerca de alcanzar: "Sí, tengo una opción de renovación por partidos y estoy en contacto con el club. Están contentos con mi labor y yo estoy contento con el equipo y la ciudad. Pero hay que estar centrados en la recta final de la temporada".

El de Marina de Cudeyo no quería concretar el número límite de partidos, que podría rondar los 65 entre la campaña pasada, en la que al ser un fijo indiscutible para Fran Fernández disputó 40 partidos, y la presente, en la que ya suma 21. Por tanto estaría a apenas cuatro partidos de lograr la continuidad una campaña más si José María Gutiérrez lo alinea al menos en cuatro de los once partidos que restan de competición.

La actualidad, no obstante, pasaba por la disputa a puerta cerrada del partido en Albacete debido a las medidas adoptadas por la LFP a instancias del Gobierno Central para intentar frenar la propagación del coronavirus, algo a lo que no es ajena la caseta rojiblanca, si bien no le presta mucha atención: "Va a ser un escenario nuevo, al que no estamos acostumbrados, pero hay que adaptarse metiendo intensidad y sin salir relajados por la ausencia de público. Es una situación nueva, que se comenta, pero pasa rápido por el vestuario porque es más importante el partido y el día a día. No nos centramos en jugar a puerta cerrada, sino en sacar los 3 puntos. La gente te mete de más en el partido, hay que activarse bien y salir con la mente en los 3 puntos, que necesitamos para seguir arriba y engancharnos al segundo puesto".

Cuestionado acerca de la hipótesis de suspender partidos en próximas jornadas ante el avance de la epidemia, De la Hoz explicaba que acatarán lo que se decida: "No soy quién para valorar los riesgos que corremos, pero lo más importante es la salud y debe evaluarse parar si se ve que hay un riesgo. Hasta hoy no se ha concretado riesgo alto o alguno y si creen que se debe jugar, lo haremos. Las personas que se dedican a ello creen que los aficionados tienen riesgo. Son dos jornadas y si esto se alarga es cierto que el fútbol sin la gente no merece la pena, pero es mi opinión personal".

En la parcela meramente deportiva, De la Hoz indica que el equipo ya venía dando síntomas de mejoría, refrendada ahora tras el 4-0 al Deportivo de la Coruña: "Veníamos entrenando muy bien, he visto cambios en el juego del equipo pese a no llegar las victorias y en el último salió todo como queríamos. Cogemos confianza y seguimos adelante, el once lo decide el míster y todo el equipo está muy enchufado para competir. La base del equipo es el trabajo diario, que estaba siendo bueno aunque no llegaban las victorias. Ha llegado y no nos relajamos, se ha olvidado lo negativo y hemos aprendido de los errores".

El desplazamiento a Albacete es uno de los que De la Hoz tiene marcado en rojo porque militó en el conjunto manchego y alega que recibió muy buen trato, si bien recuerda que están necesitados y apunta que la clave podría estar en ser fuertes en la segunda jugada para aprovechar los contragolpes: "Esperamos a un equipo sólido, que se expone muy poco y busca la segunda jugada. Debemos ser intensos para atacar rápido y aprovechar nuestra verticalidad, ahí puede estar la clave".

A nivel particular ante el Deportivo cuajaba una de sus mejores actuaciones del curso en la sala de máquinas indálica, si bien De la Hoz prefiere poner el foco en el colectivo: "Cada vez me encuentro mejor, arrastraba unas pequeñas molestias que ya dejé a un lado. Los compañeros también ayudan y cada partido es un mundo. Hay que trabajar en función del rival y saber jugar ante ellos adaptándonos porque tenemos jugadores con capacidad".