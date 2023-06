De la Hoz: "El sabor agridulce de mi despedida no me lo quitará nadie"

Veinticuatro horas después de que la UD Almería oficializase su salida, que será firme el próximo 30 de junio cuando expire su relación contractual, César de la Hoz decidía utilizar sus canales en redes sociales para romper su silencio hasta la fecha y hablar de sus sensaciones: "El 30/06 me iré con la satisfacción de haber aportado cada día lo mejor de mí y dejando al equipo en el sitio que merece estar. Cuando llegué, hace 5 años, la UD Almería sufría por mantenerse en Segunda División y ahora, mantenidos en LaLiga, luchará por seguir creciendo".

El centrocampista cántabro se acordaba en particular de sus compañeros de vestuario y los aficionados rojiblancos: "Me llevo el cariño y la amistad de muy grandes profesionales y personas que hemos compartido el día a día para conseguir nuestros objetivos, no hay nada que me llene más, y no hay palabras suficientes para agradeceros todo. Gracias a todos los aficionados y almerienses que me habéis apoyado, animado y ayudado en estos 5 años. Vosotros sois responsables de que haya disfrutado y sido feliz en esta bonita tierra, la he sentido como mi hogar".

El hasta ahora capitán indálico, que ha entrado en el Top Ten de jugadores de la UDA con más partidos disputados (160 en su caso), no ocultaba la amargura de su adiós, en el que obviaba cualquier alusión a la directiva, algo que viene siendo recurrente en las últimas salidas de la entidad: "El sabor agridulce de mi despedida no me lo quitará nadie, y sabe dios lo que nos deparará el futuro, pero solo me escucharéis las palabras buenas. Os deseo lo mejor y siempre estaré agradecido por vuestro cariño. En mi mente quedarán los buenos momentos que hemos pasado. Un fuerte abrazo y recodar que ¡¡Almería nunca se rinde!! En adelante, un rojiblanco más".