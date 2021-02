De la Hoz: "Sin los que jugamos menos el rendimiento colectivo bajaría, así el resto aprieta el culo"

César de la Hoz se quedó con la miel en los labios como el resto de compañeros. El Almería caía con las botas puestas ante todo un Sevilla y el futbolista cántabro, que cuajó un gran partido a nivel defensivo ejerciendo como central, alega que están fastidiados pero pensando ya en la cita del sábado en el Fernando Torres de Fuenlabrada (20:30 hroas)

¿Satisfechos tras caer en Copa con la cabeza alta?

El papel del equipo ha sido bueno, pero estamos fastidiados por la eliminación ya que queríamos estar en semifinales y jugamos de tú a tú contra un gran rival. Estamos jodidos pero ya tenemos la mente puesta en el sábado porque es lo que nos da de comer.

Sin duda incomodaron al Sevilla...

Desde dentro veíamos un partido igualado, aunque ellos lo tenían relativamente controlado. Podía haber caído de nuestro lado, pero son un gran equipo con esas dudas al ver que se lo pusimos muy difícil. Cuando pasan los minutos y ves que te juegan de tú a tú te entran esas dudas.

¿Cuáles fueron las palabras al descanso?

Defensivamente estábamos haciendo un buen trabajo y teníamos que seguir en esa línea dando un par de retoques en la salida de balón y generando un poco más de peligro, algo que conseguimos, pero cambiaron de sistema porque no estaban cómodos y se abrió un poco el partido en la segunda parte.

¿Cómo es lo de marcar a De Jong?

Hay que tener seis sentidos y al no ser tu posición las referencias no están tan claras, pero me sentí cómodo e intento hacerlo lo mejor posible. He tenido dos partidos nada fáciles por los rivales que nos han tocado para jugar ahí.

¿Le sorprendió la corpulencia física de los jugadores sevillistas?

Físicamente son superdotados, por la tele suele verse, pero en el campo incluso la manera de saltar da miedo. Pero a pesar de eso apenas se notó diferencia en muchos aspectos del juego y no estuvimos tan lejos de ese nivel.

"El Fuenlabrada es un rival muy competitivo, que me recuerda mucho al Cádiz porque no da un balón por perdido y se cierran"

Lástima de perder a balón parado...

Es una peinada que sale de cada diez, pero con su calidad decidieron el partido. Una pena que fuera así y no en otro tipo de acciones. Hay que asumirlo y pensar en la Liga porque esto ya pasó, nos quedamos con lo que hemos soñado. Nos ilusionamos y ha servido para que tengamos minutos los que no jugamos en Liga y nos ha venido muy bien. Hay que estar orgullosos.

¿Qué le parece el debate suscitado entre unidad A y B?

Habitualmente hay un once predeterminado que todos los equipos tienen, pero nuestra plantilla es muy competitiva y cuando sale algún jugador rinde bien y nadie se puede relajar, le viene bien al grupo. Si no estuviéramos los que jugamos menos al pie del cañón, el rendimiento colectivo bajaría, así el resto de la plantilla aprieta el culo.

Cayeron con las botas puestas, sin traicionar su filosofía.

Tenemos un estilo que trabajamos con el míster todas las semanas, por lo que no tiene sentido cambiarlo por el rival que sea. Hemos sido fieles, dando todo lo que teníamos, haciendo un juego vistoso y llevando el peso. Llegamos hasta aquí dando un gran nivel.

Y ahora a visitar al Fuenlabrada, un rival rocoso.

Es un partido supercomplicado, es un rival muy competitivo, que me recuerda mucho al Cádiz porque no da un balón por perdido y se cierran. Será difícil fuera de casa y esperamos sacarlo adelante. Se va a hacer raro porque en casa da gusto jugar pese a no tener a la afición, ya que el clima y el campo son espectaculares, pero este equipo compite en todos los campos.