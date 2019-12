De la Hoz: "El balance es súper positivo, nos pongo un sobresaliente"

¿Qué sensación os da que el Tamaraceite canario sea el rival copero?

-Es un rival de una categoría menor pero las condiciones hacen que el partido sea complicado porque hay que viajar y adaptarse a una superficie a la que no estamos acostumbrados. En Tercera se juega con mucho contacto y juego sucio, hay que adaptarse y ponerse el mono de trabajo para sacar el partido adelante porque queremos ganarlo.

Para ellos debe ser el partido de sus vidas...

-Sí, claro, ellos lo van a dar todo. Es una oportunidad para demostrar que pueden ser jugadores profesionales y van a ir a por todas. No van a regalar nada, esperamos un partido feo en el que tendremos que hacer las cosas muy bien para ganar. Si estamos a nuestro nivel, el partido será para nosotros.

¿Qué le parece el nuevo formato copero?

-A mí me gusta mucho porque va a ser mucho más igualada y habrá más partidos. Las eliminatorias serán más complicadas para los favoritos a priori y es una competición bonita en la que seguro habrá sorpresas. Hay que estar muy metido en los partidos si queremos avanzar rondas.

El campo es de superficie sintética, ¿qué es lo que cambia?

-Es muy diferente al césped natural. El bote es distinto, la superficie es muy dura y si no estás acostumbrado cuesta, pero hay que saber adaptarse a los cambios. Es una prueba más para demostrar que somos buenos jugadores y profesionales para sacar adelante los partidos se den como se den.

De la Hoz: "El nuevo formato copero me gusta mucho porque será más igualada"

¿No considera que tienen poco que ganar y mucho que perder?

-Eso está claro. Somos favoritos y todo lo que no sea ganar es una decepción increíble para todos. Pero ya sabemos jugar con presión, venimos todo el año jugando con esa presión y hay que aceptarla jugando como sabemos. Tenemos que centrarnos en nosotros mismos, hay que ganar y no queda otra que ganar.

¿El concepto en Copa será el mismo que en Liga?

-Por supuesto, empezamos en esta competición con ganas de afrontarla y vamos a ganar cada partido. Es una oportunidad para los que están contando con menos minutos para que se vea que son buenos jugadores y deben aprovecharla. Cada minuto es para demostrar que puedes estar en el once y por eso es imporrante.

¿Cómo se afronta esa semana previa a las vacaciones navideñas con dos partidos por delante?

-Estamos mentalizados al 100% para sacar los dos partidos. Es importante cerrar bien el año para acabar en esa segunda posición intentando recortarle distancias al primero y mantenerlas con el tercero e intentar pasar en Copa. Podemos terminar muy bien y no podemos dejarnos ir, sería un error por nuestra parte porque estamos en plena competición y seguimos en buena racha.

¿Prefieres cerrar el año en casa o fuera?

-En casa. Cuando llega la Navidad buscas vuelos para estar en casa y si juegas fuera te tienes que llevar todo contigo para viajar. Al hacerlo en casa te centras plenamente en el partido y las vacaciones será el domingo a partir de las dos y media de la tarde.

¿Cómo valora todo lo que ha pasado desde agosto?

-El balance es súper positivo. Lo pongo de sobresaliente. Con los cambios que hubo en el club poco antes de empezar la Liga ver lo rápido que nos hemos adaptado y lo que está creciendo el club además de la ilusión que se ha generado en la ciudad. Empezamos a ganar muy pronto y hemos sabido mantenernos, apenas tenemos dos derrotas, algo muy complicado en Segunda. El trabajo está haciéndose muy bien y el equipo cada jornada va a más, no tenemos techo, se puede mejorar y tenemos que seguir avanzando porque queda mucho, hay que mantener el pie a fondo del acelerador.

¿Qué balance hace ahora que está cerca de alcanzarse el ecuador liguero?

-Desde la primera jornada se vio a un equipo muy sólido, que no ha dejado de serlo, como he dicho antes sobresaliente, para lo que hay que ganar el partido del domingo. Nos hemos adaptado bien a los cambios y cada vez se practica un fútbol más vistoso. Estamos muy contentos pero esto no puede quedarse así, la segunda vuelta tiene que ser todavía más positiva.

Solo dos tropiezos ante Cádiz y Sporting en la primera vuelta...

-En el día a día no le das valor porque solo piensas en el próximo partido y en ganar. No te paras a mirar atrás. Cuando estás en casa y haces balance sí se lo das porque es muy complicado perder solo un partido fuera de casa y eso es por lo comprometidos que estamos todos en el vestuario.

¿Qué tal se presenta el mercado invernal?

-Es un mes complicado por esos temas en cualquier equipo y hay que saber afrontarlo. Lo importante es que el equipo siga arriba y ganando, tanto para los que vayan a salir como los que vayan a entrar. Que pase rápido para que se quede todo bien claro pero aquí son todos profesionales y miran por el grupo. Esa es la mentalidad que debemos de tener, la de ganar cada partido.

¿Cómo se encuentra a nivel particular?

-Bien, venía arrastrando molestias pero la semana de sanción la he aprovechado para recuperarme y ya estoy con el grupo a disposición del entrenador. Me dio rabia por no jugar en Fuenlabrada al ser segundo contra tercero. Me tocó apoyar desde la lejanía.