El Huércal-Overa CF hizo sus deberes y seguirá una temporada más en el Grupo XIII de Tercera División, competición que pasará a llamarse a partir del curso que viene Tercera RFEF. Los huercalenses estaban obligados a vencer al CD Plus Ultra en El Hornillo para no depender de los resultados de otros partidos de esta última jornada de la Fase de Permanencia y así lo hicieron, confirmando una salvación más que merecida ante un oponente que ya había confirmado su descenso varias semanas antes.

Pese a la situación del conjunto murciano, los de Olivares, técnico que se hizo cargo del banquillo rojillo a finales del pasado mes de mayo, no se fiaban lo más mínimo y sabían que debían saltar al terreno de juego a por todas, dar el cien por cien para poder llevarse el partido. Enchufados, los del Levante almeriense se adelantaron a los ocho minutos gracias a un gol de penalti de Campanas, el killer huercalense que cuando corría el minuto 20 ponía más tierra de por medio con un golazo que llevó el 2-0 al marcador de un templo huercalense que estaba disfrutando del partido que hacía su equipo, que estaba cada vez más cerca de conseguir su objetivo de la permanencia. En el 12’, el portero visitante Vivancos ya tuvo que lucirse bajo palos para evitar el tanto de los anfitriones, que se fueron al descanso con un tanteador cómodo.

Los huercalenses cumplirán en la 2021-2022 su décima temporada seguida en categoría nacional

Alrededor de un millar de aficionados alentaron sin cesar a los de la provincia de Almería hacia la senda del triunfo, pero todavía quedaban 45 minutos de un choque en el que el Huércal-Overa CF no podía relajarse lo más mínimo. No había que lanzar las campanas al vuelo todavía. Y así volvieron los de Olivares al césped tras el paso por el vestuario, con la mentalidad de mantener el ritmo y no conceder facilidades a su oponente. Con esa dinámica, el cuadro almeriense hizo el 3-0, obra de Jay en el 60'. Todo estaba más encarrilado todavía, tanto en el marcador como sobre el verde, y los huercalenses, con esta permanencia sellada, cumplirán en la 2021-2022 su décima campaña consecutiva militando en categoría nacional. El Hornillo fue una fiesta y los jugadores agradecieron el apoyo de su gente.