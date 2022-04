ISE CB Almería, plata en el Campeonato de Andalucía Júnior Femenino

ISE CB Almería júnior femenino cerró el pasado domingo un torneo espectacular al disputar la final y lograr la medalla de plata y el pasaporte para estar en el Campeonato de España. La competición regional, donde han competido los 16 mejores equipos de toda la comunidad autónoma, el campeón y el subcampeón de cada una de las ocho provincias, se ha disputado en la localidad de San Fernando.

El equipo almeriense se tuvo que enfrentar en la fase de grupos con los equipos CAB Estepona (subcampeón de Málaga), Daza Maristas (subcampeón de Córdoba) y Jaén CB (campeón de Jaén). Frente a las malagueñas, ISE CB Almería logró su primera e importantísima victoria por 77-58, saliendo con mucha actitud, atacando rápido el aro y con un gran trabajo defensivo.

Frente a las cordobesas se volvió a conseguir el triunfo con un claro 74-55, en un partido en el que las rojillas siguieron con su juego muy intenso y rápido, despegándose a mitad el tercer cuarto. Y las almerienses cerraban una inmaculada fase de grupos venciendo también a Jaén CB, un choque marcado por la igualdad, con muchas rotaciones y muchos minutos para las jugadoras menos habituales y decidido en el último cuarto por un más ajustado 74-68.

El equipo almeriense se vio las caras con Unión Linense de Baloncesto en cuartos de final, logrando una sufrida victoria por 65-60. Las rojillas no pudieron imponer su ritmo y el encuentro resultó muy trabado. Las almerienses siguieron defendiendo muy bien y llegaron a tener una renta de 13 puntos a falta de 5 minutos, pero las gaditanas respondieron con un parcial de 2-13 e igualaron de nuevo (57-55). En los últimos minutos, un triple clave y los tiros libres sentenciaron el partido para ISE CB Almería.

En semifinales, el conjunto dirigido por David Bernárdez conseguía meterse en la gran final y el pase al Campeonato de España al imponerse de nuevo en otro gran encuentro a SD Candray. Las rojillas salieron dispuestas a no dejar pasar esta oportunidad y arrollaron al conjunto anfitrión en el primer cuarto (28-13). Pero las locales no iban a rendirse y aguantaron al tipo al descanso (39-31). Tras el parón, y después de un inicio dubitativo, las almerienses aumentaron su nivel defensivo y volvieron a su habitual juego de rápidas transiciones. Dos triples consecutivos anotados y varios robos sirvieron para despegarse definitivamente, hasta terminar con la máxima diferencia en el marcador (80-58).

En la final del domingo, ISE CB Almería cayó frente a Unicaja Málaga. Las rojillas perdían por 24-43 al descanso y sufrían para hacer frente al poderío físico de jugadoras como Eva de Meyer, Fatou Filor, Daniela Ikponmwosa o Princess Oparaocha. En la segunda mitad, las malagueñas impusieron su ritmo para poner distancia con un parcial de 25-13. Los esfuerzos de las almerienses por recortar no dieron sus frutos y terminaron cediendo por 53-85.

Unicaja Málaga cumplió con el pronóstico y se proclamaron campeonas. ISE CB Almería, junto al tercer clasificado, SD Candray, acompañarán a las malagueñas como representantes andaluces en el próximo Campeonato de España a celebrar en Punta Umbría (Huelva) del 30 de abril al 7 de mayo.

Una gran medalla de plata que se suma a las tres medallas de bronce que ha conseguido en los últimos años el club capitalino en la categoría junior femenina, en 2015, 2017 y 2021. Un premio enorme al trabajo realizado durante toda la campaña y la guinda para una gran temporada de un bloque que no ha parado de creer en sus posibilidades. La continuidad de ese trabajo se ha demostrado con el compromiso de las jugadoras aún en edad cadete, que han redoblado esfuerzos, y con la aportación del grupo en la clasificación obtenida por el equipo de Liga Femenina 2, algo que sin cuya entrega y constancia no se hubiera podido conseguir. Y también un agradecimiento a los padres y madres de todas estas jugadoras que realizan una labor poco reconocida y muy dura. Hipotecar todos los fines de semana para cuidar futuras deportistas no es tarea fácil. El éxito también reside en ese trabajo de todos y todas.

El equipo lo componen las jugadoras Teresa Aguilar, Denisa Ambrose, María Arrebola, Ainhoa Berenguel, Alejandra Cano, Mª del Mar García, Lucía Hervia, Lorena Martínez, Emma Martínez, Ana Rosa Nguema, Gemma Núñez, Mercedes Rodríguez y Alejandra García. El entrenador ha sido David Bernárdez, con Guille Casini y José Prieto como entrenadores ayudantes.