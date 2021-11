ISE Costa de Almería no tiene piedad ante Milar Córdoba BF (88-53)

El buen inicio del cuadro rojillo, con una gran defensa, se plasmó en un parcial de 12-0 en los primeros cinco minutos. ISE Costa de Almería fue una apisonadora, dominando en todos los aspectos del juego a un Milar Córdoba BF que ofreció muy poca resistencia y escasos recursos en el primer cuarto. La presión defensiva y el dominio de Tijana Djukic en la zona provocaron que, al término del primer parcial, fueran 16 los puntos de ventaja para las almerienses (26-10).

La ventaja local superó los 20 puntos a mitad del segundo cuarto (35-13) gracias a una gran defensa que ahogaba a la pívot referente de las cordobesas, Sofía Licskai, y con Cissé dominando el rebote. Alex Gómez ya había rotado a las 12 jugadoras disponibles y la intensidad del juego se mantenía. Un nuevo intento de reacción del cuadro cordobés lo aplacaron rápidamente las rojillas antes de llegar al descanso con un colchón muy amplio (43-25).

Tras el paso por vestuarios, la tónica no cambió nada y el conjunto almeriense siguió anotando con facilidad ofreciendo un gran espectáculo (50-25). La renta siguió creciendo y llegó a alcanzar los 40 puntos (69-29) ante la desesperación del técnico cordobés que no encontraba soluciones para frenar el vendaval rojillo, lideradas por una espectacular María Cueto. Las visitantes intentaban responder a la buena defensa de ISE Costa de Almería desde el triple, pero eso no le bastaba para recortar demasiado la diferencia (69-37).

No hubo relajación en el último cuarto. Con la buena dirección de Maqui D’Urso y la aportación de Cissé, las locales alcanzaron de nuevo los 40 puntos (83-43). Con su líder Licskai completamente anulada, las cordobesas no tuvieron capacidad de reacción y las rojillas se hacían con una abultada victoria para seguir en los puestos altos de la tabla (88-53).