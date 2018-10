A Ibiza con muchas ganas de resarcirse de la derrota

El CD El Ejido buscará esta mañana en tierras baleares sacarse la espinita de la derrota sufrida la pasada semana ante el Real Murcia por 0-2, la primera como local de este curso. Para ello, los celestes tratarán de conseguir en el feudo del Ibiza su primer triunfo de la temporada a domicilio, ya que hasta el momento, tras haber disputado tres partidos como visitante, solamente han sumado un punto en su casillero. Y es que los del Poniente almeriense necesitan sacar hoy un buen resultado sobre el césped del Can Misses, el único sintético que visitarán esta campaña los almerienses. Los de Alberto González no quieren hundirse en la zona de descenso y perder mucho de vista a los equipos llamados a estar luchando por el play off, objetivo en el que tanto técnicos como jugadores del CD El Ejido confían en poder encarrilar con el paso de las jornadas.

Sin pensar más allá de esta jornada, lo prioritario es ganar en casa de un Ibiza que llega a la cita crecido tras imponerse por 1-0 al Recreativo de Huelva y ponerse con siete puntos en la tabla , los mismos que un cuadro celeste que llega a esta cita con varios handicaps, como por ejemplo el desplazamiento, en el que tuvieron que hacer escala y les impidió entrenar el sábado. Pero lo que más preocupa a González, sin duda, son las bajas con las que encara este encuentro. Los centrales Carlos Garrido y Molo se quedan en casa por lesión, al igual que Álvaro González y Velasco. Por suerte, el técnico malagueño podrá contar con Alfonso, que la semana pasada se perdió el partido ante los murcianos, y ha convocado al jugador del filial Marcelo, que entrena prácticamente todos los días ya con la primera plantilla.