Ignacio Sánchez busca su primera Copa tras cuatro ediciones en distintos equipos

Una conversación con él, del tema que sea, tiene un gran valor. Formado y cabal, al hacer un repaso a la ya inminente Copa del Rey sale a la luz una ‘injusticia’ para una carrera tan brillante como la de Ignacio Sánchez: “No la he ganado nunca, no ha coincidido, porque cada vez que he estado en Unicaja Costa de Almería se han ganado otras cosas, pero no la Copa”. Aunque solo fuese por eso, por el hecho de que el colocador almeriense tenga la ‘baraja’ completa, ya merecería la pena darlo todo en Palma de Mallorca. La ha disputado con cuatro equipos distintos, siendo, la verdad, uno de los pocos que ostenta esa marca, compartida con un compañero y amigo como es Jean Pascal Diedhiou, pero no en los mismos clubes. Los dos han jugado ‘Torneo del KO’ con Almería e Ibiza, Ignacio lo ha hecho además con Soria y Sevilla, mientras que el central también con Teruel y Palma.

Sin darle demasiada relevancia a ese detalle, analiza lo que se va a vivir en la ciudad palmesana con el criterio que solo tienen los más entendidos, y como es uno de los capitanes de la plantilla ahorradora, desvela el sentir del grupo: “Mi planteamiento inicial, y el del resto del equipo, es traernos la Copa, ese es el primer objetivo; dicho eso, ir paso a paso, ir primero a por la semifinal, que va a ser muy disputada bien ante Ushuaïa o bien Emevé; yo no doy por favorito a nadie, porque ya se está viendo en la Superliga”. Ahí saca su sabiduría para abundar en la complicación de hacer pronósticos: “Por el otro lado pasa lo mismo, está claro que el favorito es CV Teruel, pero bueno, en la Copa del Rey siempre pasan cosas, es a un partido, todo el mundo está eufórico y hay que verlo”. Por tanto, recupera el hilo y muestra la ambición: “El planteamiento es ganar los dos partidos, ganar la final también”.

Al insistirle en un posible rival en semis, “es un compromiso elegir entre ambos, ya que creo que a primera vista Ibiza debería de ganar, pero sí es cierto que Lugo está jugando muy bien, se ve muy competitivo, Ibiza viene de derrotas… no lo sé, diría Ibiza porque he estado allí y me alegraría, lo tengo en mi corazón”, reconoce: “Lugo es un equipo que viene cargado de ilusión es de lo más competitivos que hay en la liga y eso es lo que le ha hecho estar ahí, supongo que la Copa del Rey es un plus para ellos, para potenciarse, y de hecho le ha ganado 3-2 a Ibiza en la fase regular, así que no es una locura que lo repita; es un equipo a tener en cuenta”. Más análisis para el otro lado del cuadro: “Seguramente Palma saldrá con la moral por las nubes, es su casa, es su Copa, tendrán muchísimo apoyo, pero es cierto que ha perdido ahí hace una semana contra Vecindario y que L’Illa Grau le ha ganado ya, así q ue el favorito sería Palma, pero sin menospreciar a Castellón, del que pienso lo mismo que sobre Lugo, muy competitivo y con mucha moral”.

Así las cosas, “es la Copa más incierta de los últimos tiempos, porque es cierto que el nivel de la Superliga ha aumentado, los equipos de media tabla son muy peleones y se ha visto que nosotros hemos sufrido, Teruel ha sufrido… es decir, que no te puedes relajar contra nadie y será muy emocionante”. Desde luego que tiene fondo para poder hacer esa consideración con criterio: “Mi primera Copa fue en Vecindario con Unicaja y perdimos la final contra Teruel, pese a que la recuerdo con cariño, y la de Leganés, que estuvo muy chula y la disputé con Ibiza, haciendo un gran papel y siendo mejor que nosotros Teruel, o la de Soria también, por la organización; cada una tiene algo bonito”. Sus otras presencias con otros colores fueron “en Cáceres con Soria, y tuvimos nuestro momento, y en Guadalajara con Sevilla”. Esto lo hace ser un “especialista” -risas- “siempre metido ahí como sea”.

Ese ‘como sea’ no es otra cosa que su calidad como jugador, que ya es hora de que se vea recompensado con su primera Copa del Rey, la que sería duodécima para el cuadro ahorrador. Con todo, “no hay favorito porque en todas siempre ha habido un equipo que ha despuntado, que ha tenido su mejor partido de la temporada y lo ha jugado en ese momento, desbancando a otro que teóricamente era mejor, y con esa razón, nosotros, siendo favoritos entre comillas junto con Teruel, tenemos que andar con pies de plomo, porque sabemos cómo van a venir el resto de los equipos, con esa esperanza de ‘vamos a ver si pegamos el pelotazo y nos quitamos a Unicaja o a Teruel’; vamos a ir desde el primer momento marcando nuestro ritmo y golpe en la mesa”, advierte. Ignacio Sánchez ve una tremenda igualdad con los turolenses: “Ellos pueden llegar en un estado de forma más óptimo, pero por esa razón yo no le doy el favoritismo; si se lo doy, se lo doy por otras razones, realmente considero a los dos equipos en el mismo nivel de favoritismo, no los veo por encima”.

Tampoco pierde mucho el tiempo en pensar en ello, “sí, llegan bien, pero nosotros también, cansados, pero estamos”, añade. Y es que desvela lo que se ‘cuece’ en el grupo: “Al equipo lo veo bien, estamos entrando bien, estamos compitiendo bien, lo veo muy sólido y con muchas ganas de demostrar que todavía podemos mejorar, que podemos llegar a más, con nuestros aspectos que tenemos que limar, que hay ‘cositas’, pero al fin y al cabo es como todos los equipos”. Por lo tanto, Unicaja Costa de Almería llega a la Copa del Rey “muy bien, en un momento muy bueno para que se afronte con garantías no solo este torneo, sino lo que queda de temporada, en el buen camino”. Además, como se ha hecho ‘la tarea’, es idóneo no jugar los cuartos de final: “Siempre es una buena pregunta lo de si es mejor jugarlos o no, por lo del ritmo de competición, y la repuesta es complicada, pero tal y cómo está el equipo, por todo lo que llevamos acumulado, yo pienso que este año nos viene mejor lo que nos va a pasar, es decir, no jugarlos”.

El ‘ahorro’ de esfuerzo es clave: “Sería sumar otro partido más y nosotros venimos de muchos partidos, mucha tensión, mucha competición; empezarla en semifinales nos va a venir mejor, pero es cierto que en otras circunstancias puede ser perjudicial y depende de cómo se enfoque”. En todo caso, “la final, sean los equipos que sean, va a ser una gran final, estoy seguro, porque se está viendo en los partidos de liga”. Agradecen los jugadores de Unicaja Costa de Almería su vuelta a la ‘normalidad’ en esta semana: “Con la competición europea hay semanas que apenas entrenamos, lo hacemos un día, te encuentras con un partido, viajamos, volvemos y tienes ya el siguiente partido, así que volver a ‘nuestro territorio’, a nuestros entrenamientos, de igual modo hace que el equipo coja más confianza, encaje el engranaje y pueda seguir mejorando en cuestiones técnicas, porque la mejora de la competición viene jugando, está claro”.

Por último, y fuera ya de la Copa, habla de Soria, de la Superliga y de la Challenge, con el principio dedicado a Marisa Romero: “Me alegré muchísimo porque para mi y para todos los que han pasado por Soria es como una madre, nos cuida, siempre está atenta, y me alegré por ella porque se lo merece, homenaje y reconocimiento a su trabajo, que no es poco; solo con verla así de contenta me alegró mucho a mí también”. Respecto a Soria, “desde el primer momento que hizo el equipo, a mí me gustó mucho, y luego la continuidad no sé, depende de ellos, pero hay que tenerlo en cuenta porque ya lo vimos, que o juegas o te gana, y tuvimos que apretar para poder ganar”, comenta para añadir que “si se mete en los playoffs lo hará por méritos propios y hay que tenerlo muy en cuenta, más en Los Pajaritos”.

Respecto a la Superliga, “es un sistema nuevo de playoff y vamos a ver cómo se adapta, a todos los equipos hay que tenerlos en cuenta, y llegado el momento habrá que afrontar cada partido siendo conscientes de que hay que ser muy firmes para llegar a donde queremos llegar, ya sea Vecindario, Soria, L’Illa Grau… sabemos lo que pasa en sus canchas y el primer partido es en casa del peor clasificado”. Sobre la CEV Challenge Cup, “hay que ganar de nuevo y ese va a ser un partido muy duro, ellos van a venir con el cuchillo y tienen muy buen equipo, así que tenemos que jugar al 100%, como allí, nunca por debajo de eso si queremos pasar la ronda”. En la ayuda de Unicaja Costa de Almería debería haber un Moisés Ruiz lleno, emular lo que se tuvo en contra en Kuressaare: “Que se ponga hasta la bandera para tener ese ambiente mágico, lleno hasta reventar, eso es lo que me gustaría”.