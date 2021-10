Ilusión en el debut de la selección femenina de fútbol sala de la UAL en un Campeonato de España Universitario

Jamás antes se había vivido un escenario así y la mayor carga en el equipaje del equipo femenino de fútbol Sala de UAL Deportes es la ilusión. De hecho, el nuevo seleccionador, Juan Pablo Jurado, de amplia trayectoria en el Comarca de Níjar, ha desvelado lo que percibe del grupo que representará a la Universidad de Almería durante este martes y este miércoles en el CEU: “La exigencia con respecto a los clubes es totalmente diferente, ya que piden unos resultados, mientras que aquí es más personal; las jugadoras tienen la ilusión de representar a su universidad y a su provincia en el Campeonato de España, y esa es la mayor motivación posible”. La Politécnica de Madrid será sede de este momento histórico para la UAL, que se vivirá por méritos propios gracias a la consecución de una plata en el último Campeonato de Andalucía disputado en Granada. Siendo una incógnita lo que pueda pasar, en la mente de todas está realizar el mejor papel posible frente a equipos a priori más fuertes, que cuentan en sus filas con jugadoras de Primera División. Ocho selecciones, dos grupos de cuatro, los dos primeros jugarán por el título.

En ese sentido, Almería ha quedado encuadrada en el B y debutará frente a la Universidad Rey Juan Carlos el martes a las 10.30 horas, en la pista de la Francisco de Vitoria. Ese mismo día, en el mismo emplazamiento y a las 17.30 horas, disputará su segundo encuentro, esa vez ante Universidad de Zaragoza. Importantísima la recuperación entre ambos choques, y también con la mirada puesta en el tercer partido, la delegación almeriense ha viajado con un fisioterapeuta, Francisco Canovaca, parte de un cuerpo técnico en el que también está integrada como delegada la futbolista de alto nivel, Sara Mollinedo. La primera fase concluirá el miércoles con el partido definitivo frente a la Universidad de Barcelona, desde las 9.30 horas, en el que habrá cambio de pabellón, al quedar fijado por parte de la organización en el Campus Sur. La final se disputará el mismo miércoles a las 16.00 horas, y para meterse en ella se habrá tenido que dar la mejor versión y confirmar lo que podría entenderse como una sorpresa. Con todo, en el Grupo A el nivel es elevadísimo, quedando solo una de entre UCAM, Alicante, Valladolid y Politécnica de Madrid.

Realista, Juan Pablo Jurado ha realizado un análisis previo en el que, sin embargo, no descarta nada: “La ilusión para la UAL es pasar de grupo; sabemos que es muy difícil, Almería, lo queramos o no, es la más pequeña de las provincias representadas, pero al final UAL Deportes trabaja bien, Almería está creciendo, como lo hace su universidad, y eso se traduce en que la ilusión esté ahí presente”. El grupo está compuesto por alguna jugadora que ya no es universitaria, al ser un CEU correspondiente a hace dos cursos, y por nuevos valores que serán el eje del equipo en los próximos campeonatos: “Tenemos que trabajar en ir conociendo e incorporar a la nueva generación, con la intención de preparar el Campeonato de Andalucía de este curso”. En él será cuando se piense como objetivo único jugar la final, “porque Almería tiene potencial para ello”, mientras que esta experiencia del CEU exigirá “competir con jugadoras que están en Primera División, lo que se hace complicado, pero eso no resta ilusión a un grupo en el que hay del CD El Ejido 2012, del Comarca de Níjar y otras que no militan en clubes, pero que se defienden muy bien”.

Con todo, a por todas, “se intentará sacar algún buen resultado y desde ahí dar la sorpresa y meterse en la final”, algo que no se puede asegurar, si bien lo que sí es seguro es que “vamos a trabajar y que al menos nos sirva para que el grupo crezca y madure de cara al próximo CAU”, ha comentado el seleccionar de modo literal. Viaje largo, activación este lunes por la tarde, una vez ya acomodadas en el hotel, y a esperar que no haya lesiones ni un gran desgaste físico entre los distintos partidos: “Dosificar mucho los esfuerzos, porque estos campeonatos dependen muchas veces de las piernas más que del juego”. En esa línea, su labor durante el mes y medio de entrenamiento ha sido con un mínimo de una sesión semanal, o dos cuando se ha podido, porque las jugadoras ya llevan su carga de trabajo en sus respectivos clubes, sin incidir en el plano físico: “Hemos jugado un partido amistoso contra un equipo masculino del CD El Ejido 2012 para probar todo lo que se ha visto táctica y técnicamente; es más conjuntarlas y que lleguen lo mejor posible congeniadas unas con otras”, adaptando los entrenamientos a los horarios de clase, al tipo de sesión que hacen en los clubes de procedencia… “estudiarlo y compaginarlo todo para no interferir en el día a día universitario y deportivo”.

El paradigma de la diferencia con la que se van a encontrar y que van a intentar reducir a la mínima expresión es que Andalucía no tiene equipos en Primera, mientras que la Universidad de Alicante tiene un equipo propio compitiendo en dicha categoría. Pero el reto, cuanto más grande, más motiva, y así se ha producido la preparación. Manuel Calvo, como responsable de Competiciones Externas de UAL Deportes, de hecho se ha mostrado muy satisfecho de cómo se ha planteado la preparación de un campeonato tan exigente: “El equipo ha trabajado bien en este último mes y medio y a pesar de no conocer a sus rivales, porque además es la primera vez que este equipo acude a un CEU, vamos a Madrid con mucha ilusión y con unas ganas enormes de hacer un buen papel”. Esta es, a su juicio, una buena arma a disposición del combinado almeriense: “Esta ilusión de disputar este campeonato por primera vez creo que va a ser decisivo en el resultado final y va a influir positivamente; tenemos buen equipo, con jugadoras de calidad que lo van a dar todo por dejar el nombre de la Universidad de Almería en el lugar que merece”.

Perfecto conocedor de las claves que envuelven a una cita así, “como siempre, en una competición de estas características va a ser clave el primer partido”, máxime tratándose de un debut no solo en este campeonato, sino en el CEU en general: “El resultado del debut puede marcar el resto de la competición e influir positivamente, o al contrario; por eso es importante la concentración desde el primer minuto”. Lección bien aprendida por parte de todas las representantes de UAL Deportes, ellas son Ana Tejada, Paula García, Esmeralda Salvador, María del Carmen Rubí, Manuela Ramos, Ana María Mendoza, Marina Enciso, Andrea Giménez, Sandra Martín, Celia Bonilla, Silvia Torres, María del Mar Gea y Paula Escobar. A ellas corresponde tomar el testigo del equipo masculino de fútbol, que se alzó con la plata hace escasamente un mes, y tras ellas, cronológicamente, restarán dos selecciones de la Universidad de Almería más, la de voleibol masculino, entre el 15 y el 18 de noviembre, y la de balonmano femenino, entre el 22 y el 25 del mismo mes, ambas en la Universidad de Granada. La cuádruple participación almeriense en los CEU de la vuelta a la normalidad representa mucho más que la mera competición.