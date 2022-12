Importante victoria de un URA con el mono de trabajo (15-23)

Encuentro tal y como se preveía con solo mirar la tabla clasificatoria y los idénticos 24 puntos de los dos equipos hasta el momento de verse las caras. Mucha igualdad entre Majadahonda y URA, con las virtudes de unos anuladas en gran medida por el trabajo de los otros, si bien con la sensación de que todo lo que sucediera estaba en manos de los cruzados, para bueno y para malo. De hecho, la primera parte del conjunto almeriense fue mejor que la segunda, en la que se cometieron demasiadas concesiones.

La mayor distancia entre los unos y los otros estuvo en la melé, con clarísimo dominio del URA, algo que no aprovechó tanto como era posible, si bien fue una de las claves. Hubo alguna duda en touché y algo de precipitación en general, con excesiva prisa en fases del juego que llamaban algo más a la calma, pero pese a ello se venció un partido que tenía que ganarse sí o sí, sin bonus ofensivo. Al menos no se dejó sumar el defensivo a un adversario siempre bien plantado y que jugó sus bazas, sobre todo tras el descanso. Hubo dos ensayos unionistas en la primera parte y otros dos madrileños en la segunda, declinando la balanza a favor cruzada el pie de Rivero.

Con esta importantísima victoria, el URA se aúpa un puesto en la tabla, dejando por atrás al Majadahonda. La quinta plaza tiene mejor lectura de lo que a priori podría pensarse, ya que se está a un punto del segundo, el Ingenieros Industriales, que debe recibir en su feudo al Jaén, tercero, el próximo fin de semana, el mismo en el que los cruzados van a disputar su choque más importante. El Juan Rojas presenciará la visita de un Liceo Francés cuarto, con los mismos 28 puntos que los unionistas, y si hay victori,a URA se irá al parón navideño o bien tercero o bien, incluso, segundo, dependiendo de lo que suceda en El Cantizal entre roceños y jienenses.

En el encuentro de hoy ambos equipos han tenido mucho respeto al rival. A la primera melé el URA le puso las ruedas, avanzando muchísimos metros desde la medular, con golpe que volvió a jugar el paquete almeriense al empuje. A la segunda, y con tiro franco para Rivero, eligió palos y llegó pronto el 0-3. la respuesta local fue rápida y certera, con su estrella, Jorqui, acertando entra palos un golpe almeriense para volver a establecer una nueva igualada.

El dominio pasó a ser de modo claro para un URA que quería abrir brecha y que tuvo en la melé su mejor herramienta Con un ensayo de castigo tomó ventaja de nuebo. La sensación de peligro claro no se tuvo en ningún momento, mientras que sí se daba en el otro lado del campo. Tan es así que, a partir de otra touché y en la última jugada antes del descanso el URA tiró de paciencia, movió bien el oval y se encontró el hueco a base de trabajo colectivo para finalmente entrar junto a palos. De transformación fácil, el marcador se detuvo en 3-17 al ganarse el túnel de vestuarios.

Tras salvar una primera opción local, no pudo en una segunda un tanto extraña sin que se pudiera poner cordura al juego, con escapada por el ala de la izquierda para recibir el primer try a los dos minutos. Mantuvo la compostura el cuadro almeriense, que se aferró al pie de Rivera para poner de nuevo tierra de por medio en un golpe centrado que el apertura no perdonó (10-20). Batalla tras batalla en medio de imprecisiones y errores no forzados, los almerienses perdieron la ocasión de sentenciar, precisamente por las dudas, en una melé que se jugó a tres metros de la raya de marca madrileña. El URA erró en touche, y precisamente a los madrileños sí les salió una para cambiar de derecha a izquierda y ensayar de nuevo.

Jorqui no estuvo acertado en la transformación y el marcador se quedó en un 15-20 un tanto inquietante, restando un cuarto de hora en el que sí se jugaron bien las bazas y en el que se supo manejar la situación para finalizar en campo contrario. El Majadahonda se quedó lejos de la 22 almeriense, se jugó una touché a maul derribado y tarjeta, en el cuerpo a cuerpo hubo una escapada de Chema y por fin el triunfo se certificó en un golpe transformado por Rivero que, además, privó del bonus defensivo a los locales.