Inagroup Mabe El Ejido Futsal se impone al colista

Inagroup El Ejido Futsal venció este domingo en tierras gaditanas, tras imponerse por 0-7 al Cádiz Deportivo FSF. Un encuentro donde las celestes dominaron de principio a fin, con las locales muy replegadas tratando de aprovechar rápidas transiciones, que obligaron a hacer algunas buenas intervenciones a la portera celeste Paula Escobar.

Así, las chicas de Rubén Roncero salieron con una buena intensidad y buen juego desde el comienzo, lo que levó a que Celia abriera el marcador nada más comenzar, cuando tan solo se llevaban dos minutos jugados.

Las locales trataban de cerrar filas para no dejar proponer y generar ocasiones a las celestes que aún así no desesperaban y dominaban el juego. Sin embargo, el marcador no volvería a moverse hasta a pocos segundos del final de la primera mitad, cuando Sandra Martín conseguía hacer el 0-2 para las ejidenses.

Con todo aún por decidir, en la segunda mitad, el equipo celeste sabía que tenía que seguir manteniendo la tensión, el ritmo y controlando el juego, y Laura ampliaba la distancia en el 25, mientras que Marina y Sandra Marín ponían el 0-5 a falta de cinco minutos para el final.

Fue entonces cuando el equipo local puso en pista el juego de cinco, sin llegar a generar un peligro claro sobre la portería celeste. Un juego de cinco que permitió a las de Rubén Roncero seguir materializando goles, con tantos de Celia para hacer su doblete y de Sandra Martín para firmar su hat-trick particular.

Un encuentro que además deja la buena noticia del debut de la jugadora juvenil Manal, que se convierte en la cuarta jugadora en debutar esta temporada con el primer equipo.