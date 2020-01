Inesperada baja para el CD El Ejido

Aunque aún no se conoce un diagnóstico definitivo oficial, David Cabello adelantaba este viernes en su tradicional rueda de prensa que el Club Deportivo El Ejido ha sufrido la inesperada baja de su capitán Ivi Sánchez y que desgraciadamente, según las primeras revisiones, parece que será por un largo período de tiempo. Una lesión vuelve a frenar en seco la progresión en categoría nacional del centrocampista virgitano, que estaba siendo un jugador con un peso grandísimo esta campaña en el equipo del Poniente almeriense.

"No sabemos el alcance real todavía, pero perder a nuestro capitán nos hace muchísimo daño"

"Ha habido incorporaciones, que no serán las últimas, porque es necesario para esta segunda vuelta. Al final es cierto que hemos tenido que tocar más la plantilla de lo que preveíamos. No esperábamos la salida de Óscar, la de Diego... Tampoco la baja de Ivi, que nos ha trastocado todo y hemos tenido que firmar de urgencia a Toni. Sufrió una entrada en Torreperogil y tiene un tobillo muy dañado, no sabemos la lesión exacta pero pensamos que no estará disponible en muchísimo tiempo. Perder a tu capitán te hace mucho daño. No sabemos el diagnóstico real, pero pinta mal", informaba Cabello.

Cabe recordar que Ivi Sánchez estuvo lejos de los terrenos de juego durante cuatro años y medio por culpa de una lesión, tras su paso por la UD Almería, y el pasado curso militó en el equipo de su localidad natal, en el Berja CF, antes de volver a vestir el celeste y ponerse a las órdenes de David Cabello. El virgitano aseguraba hace pocos meses a este diario que gracias al CD El Ejido "he vuelto a sentirme futbolista".