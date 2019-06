Iván Barbero: “Aún no he hecho nada en el fútbol”

–¿Cómo valora esta recientemente finalizada temporada 2018-2019?–El curso pasado fue muy complicado en Segunda B, descendimos y sabíamos que este año teníamos que reivindicarnos, demostrar que merecemos estar en la categoría de bronce. El ascenso fue el objetivo que nos marcamos desde el inicio y lo hemos logrado.

–Fue protagonista en el último partido del play off de ascenso, con un hat-trick ante el Cádiz B cuando más difícil se puso la eliminatoria para el filial de Osasuna. ¿Se llevó el balón? –Sí, al final me quedé con el balón, pero creo que el protagonismo es de todos mis compañeros. El trabajo del equipo, a lo largo de todo el curso, ha sido espectacular. Por suerte hemos podido tener este ascenso como una merecida recompensa.

–Muchos puntos sumados por el equipo habrán sido gracias a sus goles. Cierra la campaña con una veintena de tantos firmados...–Está claro que son buenos números, la verdad, pero siempre tengo los pies en el suelo, me queda mucho por aprender y crecer como futbolista todavía. Aún no he hecho nada en el mundo del fútbol.

–¿Quién ha sido siempre su jugador de referencia en el mundo del balompié?–Cuando era más chico, aunque no sean posiciones similares a la que yo tengo, siempre me gustaban jugadores como Ronaldinho y más recientemente Messi, pero si tengo que decir alguno, por su perfil, me quedo con Ronaldo Nazário.

–Ya tuvo ofertas la pasada temporada y, seguramente, este verano le saldrán algunas novias más...–He tenido ofertas de varios equipos, pero ahora mismo estoy muy bien aquí y mi prioridad es quedarme en Osasuna.

–¿Cuándo acaba contrato con la entidad navarra?–Este año termino contrato, así que habrá que esperar para ver como van las negociaciones. Ojalá todo salga bien y pueda quedarme, porque este año ha sido fantástico y ya estoy adaptado a este entorno.

–Lleva ya dos años fuera de Almería, ¿qué tal su adaptación en Pamplona?–Cuando llegué el curso pasado me costó adaptarme, era la primera vez que salía de mi casa para irme a vivir lejos. Todo esto es muy distinto, la comida, el clima... Pero a día de hoy estoy muy bien, me noto más centrado. Estoy totalmente dedicado al fútbol y lo he compaginado con el aprendizaje de idiomas.

Convocatoria con el primer equipo en LaLiga 1|2|3 El atacante almeriense, que vistió anteriormente, en su etapa más formativa, las elásticas de Polideportivo Ejido, Poli Aguadulce, Natación Almería y UD Almería, cumple su segunda campaña en un Osasuna Promesas en el que jugó su padre, el exguardameta profesional José Barbero, en una temporada 1991-1992 en la que incluso llegó a ir convocado con el primer equipo osasunista, algo que también le ha ocurrido precisamente este curso al delantero de 20 años de edad. Iván Barbero entró en la lista de convocados de Atlético Osasuna el pasado mes de marzo, de cara al duelo que el primer plantel osasunista disputó ante el Gimnástic de Tarragona en El Sadar, con triunfo para los locales por 1-0. El almeriense no participó en el envite, pero estuvo en el banquillo.

–¿No se le ha pasado por la cabeza regresar a Almería?–El año pasado recuerdo que se lo comentaba a mi padre, pero ahora la verdad es que ni lo pienso. Aquí estoy cómodo, me tratan muy bien y para volver a mi tierra y jugar de nuevo en la UDA primero tendría que haber también un interés por ambas partes.

–¿Sigue a la Unión Deportiva Almería?–Sí, la sigo bastante. También al filial, que tengo allí a amigos jugando.

–Ha subido con Osasuna Promesas a una Segunda B de la que precisamente se ha despedido el segundo equipo rojiblanco...–Sí, es una pena. Al final el objetivo de un filial suele ser luchar por salvarse, la Segunda B es una categoría de mucha exigencia, con equipos con jugadores ya con mucha veteranía en la competición y los filiales son plantillas de gente muy joven. Eso se nota. En nuestro caso, trataremos de estar a la altura y demostrar que merecemos estar en la categoría de bronce.

–¿Qué es lo que más ha echado de menos allí en tierras navarras?–Siempre echas de menos a la gente más cercana, sobre todo porque si estás aquí y ellos en Almería, la ves muy poco. Cuando uno tiene malos momentos y está acostumbrado a apoyarse en las personas más cercanas, se hace duro tenerlas en la distancia, pero también te hace madurar bastante.