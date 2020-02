Iván Martos: "El vestuario sabe que quedan 13 finales y el objetivo se va a lograr seguro"

Iván Martos regresará al equipo el sábado tras cumplir sanción por su segundo ciclo de amarillas ante el Fuenlabrada y espera que puedan cortar la mala racha de cinco partidos sin ganar para recortar diferencias con el Cádiz: "La dinámica de los dos equipos no es muy buena, pero sabemos de su potencial y será un partido disputado y complicado. Además de poder sacar los 3 puntos le puedes recortar distancias a un equipo que va por delante y es rival directo. Nos lo pondrá difícil ante su gente y esperamos que sea igualado y se decida en detalles".

El lateral zurdo catalán asegura que la meta del ascenso sigue en su mente y que están convencidos de poder conseguirla pese a las malas sensaciones de las últimas jornadas: "Cuando las cosas iban mejor también pedíamos calma en las victorias, al igual que ahora que las cosas no salen del todo bien. El vestuario sabe que quedan 13 finales para conseguir el objetivo y se va a lograr seguro. Presión siempre ha existido por querer hacerlo bien. Cuando las cosas no acaban de salir del todo bien durante varias semanas sí estás atento a los miedos, pero no creo que al equipo le ocurra eso porque tiene personalidad"

Una de las razones que Martos alega para mejorar es que ante el Fuenlabrada el equipo volvió a mostrarse competitivo: "No siempre las cosas salen como queremos. Siempre queremos competir al máximo y a veces no nos sale del todo bien. En el último partido sí se compitió ante un rival que no es fácil y pone muchos obstáculos. Se vio esa dinámica que queremos coger. Cualquiera que haya visto algún partido de la categoría sabe que por un detalle a favor o en contra se deciden los partidos. La intención es minimizar esos detalles en contra y aprovechar las que tengamos".

Iván Martos: "Las entradas ya están agotadas para Cádiz y eso nos motiva para ir a competir al máximo"

José María Gutiérrez ha dispuesto 15 alineaciones distintas en otras tantas jornadas, si bien Martos no cree que pueda ser un factor desestabilizante: "No saber quién va a actuar el fin de semana puede ser positivo para todos, para ver quién se gana el puesto. Todos están capacitados. Si los resultados no son los esperados siempre existen cambios para solucionar cosas, pero cada partido es distinto".

El canterano valora de forma positiva las incorporaciones de Víctor Mañas primero como analista y de Jesús Muñoz después en calidad de asistente técnico al staff de Guti: "Los cambios en el cuerpo técnico son decisiones que adopta el club y la cogemos con confianza porque vienen a aportar su granito de arena para ayudar al equipo. Vienen con ganas y trayectoria".

Acerca de la preocupación manifestada por el propio técnico respecto a la sequía goleadora y las dificultades para generar ocasiones, Martos piensa que es coyuntural: "En el último partido nos costó finalizar las jugadas, pero al Fuenlabrada es difícil crearle ocasiones. La intención fue bastante buena y ese es el camino".

Martos no quiso olvidarse de la afición, que en solo minutos agotaba esta mañana las entradas disponibles para viajar a Cádiz, lanzando un mensaje para que los seguidores no pierdan la confianza en el equipo: "Las entradas ya están agotadas para Cádiz y eso nos motiva para ir a competir al máximo. A ese aficionado que quizá se le han ido las ganas de apoyar le pido que confíe y siga haciéndolo porque daremos todo en el campo. El equipo tiene esa fuerza de que las cosas van a cambiar seguro y que con una victoria se verán de forma distinta y con otra perspectiva".