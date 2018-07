Javi Barranco conquista en Denia su segundo título individual y tercero en lo que va de año

El tenista almeriense Javier Barranco continúa pletórico y este fin de semana se proclamaba campeón del Orysol ITF Futures Ciudad de Denia, lo que supone su segundo título individual en categoría profesional, el tercero en lo que va de año y segundo en dos semanas consecutivas.

Barranco, que hace una semana se proclamaba campeón en dobles en Gandía junto al italiano Raul Brancaccio, con quien ya ganó también en la Copa del Rey de Huelva en el mes de junio, regresaba esta semana a Denia, donde hace un año estrenó su palmarés individual, con la idea clara de intentar revalidad el título.

El almeriense volvió a estar en una gran forma, superando en primera ronda al argentino Sebastián Báez por 6/4 6/0 y en dieciseisavos de final al español Andrés Fernández por 6/3 6/4 para acceder a las últimas rondas del cuadro masculino. En cuartos, Barranco remontaba un 3/6 frente al británico Billy Harris con un 6/0 y salvaba una bola de partido en el tercero para acabar imponiéndose por 7/6 (0), y en semifinales también levantaba un 2/6 del primer set frente al español Pol Toledo, número uno del torneo, con un 6/3 y un incontestable 6/0. El almeriense volvería a protagonizar una brillante remontada en la final frente a Jaume Plà, para llevarse el título por 3/6 6/3 7/5.

En dobles, Barranco alcanzaría las semifinales junto a Brancaccio, tras vencer en dieciseisavos al también almeriense Benjamín Winter, que formaba pareja con Aarón Cortés (6/4 6/4) y en cuartos de final a Billy Harris con el polaco Maciej Rajski (6/4 6/2). Carlos Sánchez Jover y Pedro Vives les apartarían de la final de esta modalidad en tres sets, 6/7 (5) 6/4 7/10.

Javi Barranco señalaba tras el torneo que “ha sido muy importante para mí porque he podido revalidar la victoria del año pasado y estoy muy contento porque han sido partidos muy duros y de gran nivel”. El almeriense se mostró “feliz porque este año he empezado muy bien, he cogido bastantes puntos y he podido mantener el puesto 445 del mundo”, además “con muchas posibilidades de seguir sumando”.