Javi Vizcaíno pasa a la primera plantilla ahorradora

Javi Vizcaíno es de grandes ocasiones. No significa que no sea de las menos importantes ni del día a día. Todo lo contrario, porque es un trabajador nato. Sí significa que se hace gigante conforme más grande es el partido, y eso es una cualidad fundamental para llegar y permanecer en la élite. Nacido para ganar títulos, ahora le toca a Charly Carreño hacer el resto en su formación, propulsada por Paco Galafat en Berja. Roquetero de cuna, lugar en el que comenzó a darle al balón como receptor, pasó a colocador porque su equipo lo necesitaba. Ahora son 19 años, 189 centímetros y un látigo como brazo zurdo, pero sobre todo magia en las manos que debe ser dominada dentro de un alma de atacante.

Javier Vizcaíno Gallardo (octubre, 2003) llega para tirar la puerta de la Superliga abajo. El director de orquesta del bicampeón equipo junior de Unicaja Costa de Almería formará parte de la primera plantilla en el proyecto 2023/2024, además con un papel relevante. Si mira en su interior encuentra emoción, “estoy muy, muy orgulloso de todo el trabajo que ha supuesto llegar hasta aquí”, y motivación, “con ganas de que llegue agosto y empezar a sudar en el Moisés”. Tiene razón cuando valora que esto “es el premio a la constancia por las derrotas de las que me he levantado, los días en los que me dolía todo el cuerpo y había que levantarse a entrenar, los planes con amigos a los que no he ido por el vóley”.

Eso sí, “sin duda, ha merecido la pena y es todo un sueño jugar en la primera plantilla del club de mi provincia”. Vizcaíno ha ido alejando su horizonte a medida que avanzaba hacia él: “Cuando empecé por supuesto que no me imaginaba llegar hasta aquí; yo solo era un chaval de 12 años que quería hacer deporte con sus amigos, pero cuando vine a Almería el año pasado después de estar estudiando en Granada, lo hice con el objetivo muy claro, entrenar y mejorar para este año ganarme un hueco en la primera plantilla”. Puede decir que lo ha logrado, y que ha ayudado incluso fuera de su posición: “Me gustó entrenar la temporada pasada como opuesto con el primer equipo, experiencia muy enriquecedora”.

Abunda sobre ello: “Mis compañeros me ayudaron mucho, sobre todo Andrés Portero con sus consejos y su apoyo, y afrontarlo me dio otra perspectiva de cómo jugar en el campo, puesto que es muy distinto colocar que ser opuesto”. Lo que viene, ya sí ‘a los mandos’, va a consistir en lo mismo: “Aprender y aprender, empaparme de todo ese conocimiento que me puedan dar tanto Charly, como Paulo, como todos mis demás compañeros y staff técnico”. Los referidos explícitamente lo son por motivos obvios. Del colocador brasileño tiene una magnífica impresión: “Es un auténtico mago, un colocador muy experimentado que seguro que nos da muchas alegrías”.

Su relación con él es fluida desde el ‘minuto uno’: “Como persona, en la primera semana de entrenos me transmitió muy buenas vibraciones, estuvimos hablando bastante desde el primer día y ya me ha enseñado muchas cosas en solo una semana; todo un crack”. A su lado el crecimiento de Javi está garantizado, tal y como resalta Charly Carreño: “Va a tener la suerte de poder fijarse, de empaparse de un jugador como Paulo Renan, que va a ser el mejor ejemplo aun siendo ambos dos colocadores de trayectorias diferentes por sus capacidades físicas”. Así, “Javi tiene un potencial físico mucho más que interesante, y podría incluso haber ocupado otra posición dentro del juego por sus características”.

El técnico detalla que “es un chico que tiene todo lo que tiene que tener, humildad, ganas de aprender, talento físico, capacidad de trabajo… y eso lo puede convertir, si lo mantiene en el tiempo, en un jugador que suba como un cohete”. De ahí, lo apoda “The rocket” y pone el balón en el tejado de Javi: “Dependerá de él ir con calma, porque se madura con el tiempo en su posición; necesita jugar y tiene que ganarse sus espacios en el juego en la semana, aplicándose muchísimo en los entrenamientos, siendo eso parte de lo que se espera de él, una grandísima capacidad para subir su nivel muy rápido, ‘the rocket’”. La misión es “coger fundamentos del juego y entender el juego”.

Carreño, por ahora, considera “lo más importante que aprenda, como todos los jóvenes, a relacionarse con el profesionalismo, entender lo que significa ‘ir a entrenar’, que es muy diferente a lo que hacían hasta ahora”. No le cabe duda de que “él lo va a entender y va a decidir hasta dónde quiere subir, porque nosotros vamos a darle todas las armas que tenemos, buen equipo de trabajo y buena formación física, técnica, táctica y psicológica, para tener en el futuro un colocador ‘completo’, despegar y llegar a destino”. Javi recoge el guante y está feliz porque “Charly es un entrenador que encaja con mi personalidad, le encanta el trabajo y nos lo proyecta en todos los entrenos”, textualmente.

Sobre personalidad y jugo precisamente esta es su autodefinición: “Competitivo, creo que soy una persona tranquila, pero cuando entro en el campo me transformo, me encanta sentir la presión del partido y cuanto más importante es la competición, más me crezco”. El entorno de grandes jugadores encaja a la perfección: “Se está haciendo un auténtico equipazo; todos nos llevamos muy bien para el poco tiempo que hemos pasado juntos, hay muchas bromas entre nosotros y vamos a encajar estupendamente en el campo”. En lo que respecto a objetivos, “aunque es muy pronto para hablar, creo que tenemos equipo para volver a llevar a Unicaja a finales de Superliga y Copa del Rey”.

El contexto se lo sabe muy bien. Respecto a la competición, “la Superliga, con el paso de los años y a excepción de Guaguas, que en teoría debe estar un escalón por encima, se vuelve súper competitiva, cualquier equipo puede ganar a cualquiera, y eso es buenísimo para el espectáculo y da mucha tensión a todos los partidos”. Respecto a la grada, “hay un mensaje muy claro a la afición: tenemos mucha ilusión de devolverle las ganas de ir al Moisés”. Por eso pide “que confíen en el equipo, que se vienen alegrías para Unicaja Costa de Almería”. Desde Al-bayyana, porque su hermano jugaba y él también probó, pasando por Berja, hasta el verde ahorrador como gran promesa del vóley español.