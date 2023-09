Joao Gonçalves, absuelto de todos los cargos del 'caso Cashball'

El Tribunal de Leiria absolvió este martes a los tres acusados en el caso de corrupción deportiva 'Cashball', ya que los delitos que se les imputaban no habían sido probados durante el juicio, según ha recogido el medio luso Sapo Desporto.

El Ministerio Público (MP) acusó al empresarios deportivo Paulo Silva y João Gonçalves, asesor deportivo de la UD Almería, así como al ex empleado del Sporting Gonçalo Rodrigues de delitos de corrupción activa, que involucraron a dos árbitros de balonmano de Leiria, ocurridos en 2018 en el proceso que pasó a ser conocido como 'cashball'.

Paulo Silva fue acusado de tres delitos de corrupción activa, dos de ellos en la forma agravada. João Gonçalves y Gonçalo Rodrigues también fueron acusados de ser responsables de la comisión de un delito de corrupción activa agravada en relación con Ivan Caçador.

Durante la lectura del fallo, el juez que preside el caso afirmó que los imputados guardaron silencio durante el juicio, por lo que las declaraciones “ante el juez de instrucción penal no pueden ser valoradas ni utilizadas para incriminar a los imputados. La confesión por sí sola, sin contradicción ante el tribunal, tiene una capacidad limitada para descubrir la verdad. Los árbitros dijeron que no les pagaron ningún dinero. Gran parte de los expedientes de comunicaciones entregados por Paulo Silva eran editables, por lo que el tribunal colectivo entendió que no había condiciones técnicas para que el tribunal pudiera confiar con seguridad en estas comunicaciones”.

Según el presidente del tribunal, los imputados “serán absueltos, porque las pruebas legalmente aportadas en la audiencia no fueron, a juicio de este tribunal, suficientes para dictar una decisión contraria”. “Lo determinante de este resultado fue la postura procesal de Paulo Silva, que en su derecho optó por guardar silencio”, añadió.

“Es un gran placer trabajar con una jueza de este tipo que, en lugar de decidir, como a veces se dice, según la conciencia, decide según la ley y así se hace la verdadera justicia y aquí se hizo justicia”, comenzó por decirle a los periodistas Carlos Melo Alves, abogado de Joao Gonçalves y uno de los mejores letrados portugueses.

Para Melo Alves, pueden haber sido “errores estratégicos de muchas personas, errores en la investigación y, tal vez, errores en las defensas. Quien tiene más de 30 años de experiencia como abogado, lo que concluye de un proceso como este, que yo concluí hace muchos años, es que la prueba nunca puede basarse exclusivamente en los imputados. La evidencia de los acusados es flexible: va en un sentido u otro, como vimos aquí. La investigación debió saber que las pruebas basadas en las declaraciones de los imputados son volátiles”, concluyó.

Diario de Almería ha conseguido ponerse en contacto con Joao Gonçalves, que se encuentra en Portugal, donde ha asistido a todas las sesiones del proceso. Aunque no ha querido hacer declaraciones públicas, el miembro de la dirección deportiva rojiblanca confiesa que ha sido un alivio para toda su familia después de muchos años de calvario por la lentitud del sistema judicial, pero confiando siempre en que su inocencia quedaría demostrada.

Según el auto del MP, el proceso del 'cashball' comenzó con una denuncia ante el Departamento de Investigación y Acción Penal (DIAP) de Oporto, cuando el empresario deportivo Paulo Silva, en marzo de 2018, denunció que había sido abordado por un agente de fútbol amigo –João Geraldes– para que pudiera beneficiar al Sporting con árbitros asignados a los partidos de balonmano del campeonato nacional.