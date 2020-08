Con la mente totalmente puesta en el duelo de vuelta de este domingo ante el Girona en el Mediterráneo (19:00), José Gomes hablaba tras el último entrenamiento del equipo de cara a este duelo vital por seguir vivos en la lucha por el ascenso a Primera. "Estamos convencidos de que haremos un partido para traer de nuevo la ilusión a Almería", aseguraba el técnico del cuadro unionista, que también dijo que "nosotros, como el Girona, también sabemos lo que tenemos que hacer, así que será un gran partido de fútbol".

Para el portugués, serán clave "la dinámica de nuestro ataque y dónde empezamos a recuperar balón" y afirma que "no creo que el Girona vaya a cambiar su forma de jugar en Almería. Es un equipo muy fuerte defendiendo y no se complica en la zona de construcción". El míster de la Unión Deportiva Almería recalcaba para finalizar que "jugamos en casa, tenemos que salir con actitud fuerte sí o sí. No hay excusas. Los parones han sido igual para todos".