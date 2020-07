José Gomes: "Es un gran honor defender los colores del Almería"

José Gomes ha tomado las riendas como trigésimo primer técnico en la historia de la UD Almería desde su fundación y lo hacía para lanzar un mensaje de optimismo pese al extraño panorama en el que se hace cargo tras firmar hasta junio de 2021, con el play-off de ascenso aplazado y siendo el quinto técnico que se sienta en el banquillo unionista en lo que va de curso.

¿Qué supone para usted dirigir al Almería?

"Es un gran honor defender los colores de la UD Almería, su camiseta y lo que quiere para el futuro. Por aquí han pasado grandes jugadores y entrenadores porque es un gran club. Quizá sería más confortable empezar la próxima temporada, pero este es el desafío. Me veo muy motivado y agradecido por la confianza que me han dado, voy a hacer todo para justificarlo".

¿Es buena la presión que el club se ha autoimpuesto por ascender?

"Este es el reto y debo cogerlo con las dos manos. Podría no ser claro para salir corriendo de la presión, que no podemos decir que no exista, está aquí y con ella debemos trabajar y ganar. Si no lo hacemos, con Dios, pero a trabajar al 100%. Si hay uno que no trabaja al 100% no merece estar en esta lucha y los demás no lo pueden aceptar. No hay tiempo para estar aquí con medias palabras, hay que seguir el reto para dar lo máximo. Si no es posible, estamos en manos de Dios, con ese espíritu estoy".

Tiene fama de ser un entrenador duro con el vestuario.

"He jugado al fútbol como amateur. Mi entrenador siempre decía que lo que se habla dentro ahí se queda, ni siquiera se lo cuentas a tu padre o madre. Es una lección vital. Si dentro tengo que ser duro, lo seré, pero fuera protegeré a mis jugadores".

¿Cómo ve el nivel de la plantilla?

"Hay jugadores con talento, muy buenos. Se han hecho partidazos y otros que podría haberse hecho más. En fútbol no se puede decir 'pero si' porque ya es tarde. Hay que hacerlo en el momento, no existe el 'si', eso es pasado. Hay que estar muy centrados".

¿Teme que la fatiga de una campaña tan larga pueda pasarles factura?

"Tenemos que cerrar nuestro campo de emociones para estar centrados en lo que buscamos. Sé que la temporada está siendo muy larga por los problemas del COVID-19 y que todos quieren descansar y recuperar energías para la próxima temporada, pero estamos justo ahí. Luchamos por algo tan grande que aún a perjuicio de familia y amigos hay que hacer esfuerzos para estar lo mejor posible".

¿Cuál es su filosofía de juego?

"Me gusta practicar un fútbol saliendo desde atrás, controlar los partidos con balón, ver a jugadores con alegría, tocando y enseñando lo mejor, pero ahora eso no importa, lo que importa es trabajar para ganar y hay que buscarlo como sea".

¿Qué referencias tiene del Girona, rival en la primera ronda de la promoción?

"El Girona tiene un equipazo de experiencia. Como equipo está hecho tácticamente. Comparando su edad con la nuestra, aquí tenemos talento y velocidad, pero su madurez táctica es muy alta. Tienen a un delantero con el 60% de los goles del equipo, hay que protegerse de eso".