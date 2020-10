José Gomes madura cambios para la visita a Las Palmas

Por tres veces prometió José Gomes tras la derrota en Las Gaunas que nunca se repetiría un partido con semejante falta de actitud en los jugadores y el entrenador portugués está dispuesto a tomar medidas de cara a la visita a Las Palmas. No va a acometer una revolución porque carecería de sentido, no en vano los duelos ante Lugo y Sporting el equipo ofreció buena imagen, pero sí madura la opción de mover varias piezas del once con la idea de reactivar a los suyos a tenor de la apatía ofrecida ante el Logroñés.

Hay futbolistas como Cuenca o Maras que, en caso de retornar en buen estado de los compromisos internacionales, volverán a la titularidad sin lugar a dudas debido a la floja actuación de la dupla de centrales formada por Chumi y Peybernes. Particularmente preocupante fue el partido del francés, con galones de veterano, que falló continuamente en la salida de balón y estuvo menos expeditivo de lo esperado.

Pese a que Fernando cumplió bajo palos, lo lógico es que el meta georgiano Giorgi Makaridze recupere el protagonismo en la portería, si bien en el seno del club existe cierto temor de que no tenga el margen suficiente para pasar los test del coronavirus 48 horas antes de la visita a las islas tal y como la LFP establece en sus protocolos de prevención.

Todas las líneas van a sufrir retoques y el centro del campo no se escapa de los mismos. Manu Morlanes no ha participado en las tres primeras jornadas debido a que estaba terminando de recuperarse de una operación en el hombro, pero como quiera el que maño ya se encuentra al 100% y la sala de máquinas se vio resentida en tierras riojanas, el ex del Villarreal podría ser otra de las novedades en detrimento de César de la Hoz. En la sesión preparatoria de este martes ya se han atisbado ciertos movimientos en ese sentido, si bien aún es demasiado pronto y deberían confirmarse en próximos entrenamientos. Samú Costa está en otra dimensión y hoy por hoy se ha ganado el marchamo de intocable.

Cambios también en el frente de ataque

La línea de tres cuartos tampoco se escapa de las modificaciones. Fran Villalba ya se quedó en la caseta al descanso del choque ante el Logroñés, síntoma evidente de que su crédito empieza a agotarse, lo que abre la opción a un abanico de posibilidades, desde cambiar hombre por hombre dando entrada en su posición de enganche al luso Carvalho o al argentino Robertone, como optar porque Aketxe cumpla ese rol de mediapunta para ubicar en la banda diestra a Cristian Olivera, que en los entrenamientos se muestra muy incisivo por su banda.

Tampoco es descabellado imaginar una suplencia de Lazo, que otra vez está yendo de más a menos, con opciones en su caso para Ramazani. En la punta de ataque queda patente que por la inversión realizada y las pinceladas que dio en Las Gaunas el ariete nigeriano Umar Sadiq está llamado a ser la referencia del equipo (siempre y cuando el tobillo se lo permita), relegando a Juan Villar al banquillo o bien permitiendo que el onubense se sitúe como segundo punta en una posición en la que suele encontrarse mucho más cómodo para buscar el gol.

Un último detalle a tener en cuenta es la gran implicación y despliegue de recursos que Juan Manuel Gutiérrez realiza en los entrenamientos. El imberbe mediapunta uruguayo de 18 años comprado a Danubio a cambio de 3 millones de euros a buen seguro dará que hablar a poco que trabaje su constitución física, pues a nivel técnico-táctico anda sobrado y lee el fútbol en una dimensión distinta al resto.