Josema pone rumbo a Italia

“Es una oportunidad que no debía dejar pasar con 25 años que tengo”

“Se me ha dado la oportunidad de seguir creciendo como futbolista fuera de España, una oportunidad que con 25 años que tengo no debía pasar por alto”, dijo el jugador en sus redes sociales, en un comunicado de despedida en el que aseguraba que “soy consciente en todo momento de lo que significa y significará el Poli Almería para mí, porque aún estando lejos lo seguiré desde cerca, tengo el ADNdel Poli y eso nadie puede cambiarlo. Desde el primer día que llegué me han hecho sentir como en casa y es que eso es el Poli, una familia”. Por último, el central almeriense, para cerrar un emotivo texto que colgó en sus redes sociales, quiso dar las “gracias a mis padres por aconsejarme y apoyarme en todo en mi vida personal y deportiva”.