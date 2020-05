Juan Muñoz: "No sé lo que hará la LFP si salen test positivos, pero no somos tontos para exponernos a un contagio"

Juan Muñoz ha cumplido escrupulosamente con el confinamiento en su domicilio junto a su novia y su perro y confiesa estar deseoso por la vuelta a los entrenamientos, si bien asume que en caso de aparecer positivos en los test de coronavirus que mañana y pasado se harán los jugadores de Primera y Segunda la vuelta de la competición podría quedar en entredicho. Con el futuro en el aire, tampoco sabe qué ocurrirá con su contrato (expira por cesión el 30 de junio) si, en caso de que finalmente se reanudase la Liga, se prolongue el final más allá de esa fecha, como de hecho está estipulado. Más claro tiene que le gustaría seguir formando parte del plantel rojiblanco el próximo curso. Por videoconferencia ha respondido a todas esas y otras cuestiones.

¿Contentos por retomar los entrenamientos ya pronto?

Estamos contentos en el ámbito futbolístico, la pandemia nos pilló por sorpresa y nadie se esperaba tanto tiempo confinados y tantas muertes. Mañana tenemos las test y existe la incertidumbre de qué es lo que va a pasar con las medidas drásticas que se están tomando. Se hará de la mejor manera posible para que estemos sanos y salvos dentro de nuestro trabajo.

Al parecer a los deportistas profesionales están recibiendo insultos por ejercitarse en la calle...

Leí por redes sociales que a varios profesionales del deporte los han increpado al salir, es el nerviosismo de la gente en sí por llevar mucho tiempo en casa con ganas de dar un paseo. El Estado ha dado ese empujón de poder salir y mucha gente no tiene la información correcta de que los profesionales podemos salir a otras horas, se entiende que la gente esté un poco molesta si no tiene esa información.

Les va a tocar empezar de cero nuevamente...

Hemos intentado estar de la mejor manera posible física y mentalmente, pero por mucho material que tengas en casa y entrenes es complicado porque pierdes el ritmo de competición. Tendremos que hacer una pretemporada exprés para estar lo mejor posible en las once jornadas que restan.

De esas once jornadas, ¿el foco estará en el duelo de La Romareda sin público?

Siempre he sido partidario del público, tanto dentro como fuera de casa, aunque los que juegan son los once futbolistas y los del banquillo. Será algo nuevo jugar en La Romareda o en nuestro estadio jugar sin público. Nos va a dar un poco igual porque estaremos en igualdad de condiciones.

¿Qué ocurrirá si de los test salen varios positivos como ya ha pasado en la Bundesliga alemana?

La LFP está dando prioridad a que todos estemos bien y que se sepa el número de contagiados, si los hubiera. Luego no sé lo que hará si salen más o menos positivos, supongo que querrá jugar lo que resta de campeonato, pero los futbolistas antes que nada somos personas y lo primero es la salud. No somos tontos como para exponernos a un contagio y contagiarlo a rivales y trabajadores del club. Lo decidirá la Liga conforme a los test y los resultados. Si damos negativo en los test y hacemos todo lo que mande Sanidad en higiene y competición, no creo que haya ningún tipo de problema. Si se hacen los test y no hay positivos no creo que existan problemas para volver a jugar.

Ha habido polémica con los test al no haber suficientes para los sanitarios...

Vamos a exponer nuestras vidas, por así decirlo, para dar espectáculo a la gente que se queda en casa y si la Liga ha comprado test nos los haremos, aunque pienso que los sanitarios también deberían tenerlos. Eso no sé por dónde va, nosotros hacemos lo que nos dice la Liga.

¿Imaginaba que esto iba a durar cerca de dos meses?

Como hemos estado tanto tiempo al principio pensaba que esto sería un par de días y se calmaría la cosa para volver a los entrenamientos. Luego ves que va a peor y llegamos a los mil fallecidos diarios, ya no piensas en volver a entrenar, sino que se tranquilice la cosa porque es una tragedia con veintitantos mil fallecidos. Queremos estar bien y que nuestros familiares también. Luego vendrá todo poco a poco a la normalidad.

¿Y cómo lo lleva a nivel psicológico?

Estoy muy bien, quienes me conocen más saben que mi familia y mi novia me están ayudando mucho. Me quedé en Almería desde que pasó todo y es un momento duro, no solo para los futbolistas, para todo el mundo. Mentalmente estoy bien, con ganas porque ya se ve la luz a final del túnel porque podremos volver a entrenar en pocos días si Dios quiere. Dentro de esta tragedia, personalmente estoy bien, tengo esa suerte.

Con un mes de preparación será difícil recuperar tanto la forma física como el tono futbolístico.

Vamos a hacer una pretemporada exprés que nunca ha pasado porque siempre tienes mes y medio y vienes de vacaciones, de haber desconectado. Ahora has estado dos meses metido en casa sin saber lo que va a pasar en tres días y será complicado. Será una carrera de once partidos al máximo y habrá que estar concentrados física y mentalmente, pero el equipo es muy profesional.

Si finalmente no se retoma el campeonato, ¿vería bien que la Federación diera por concluida la temporada tomando como referencia el partido que se suspendió del Rayo? En ese caso subiría el Almería.

Han salido muchas noticias, yo escuché que a partir del partido del Rayo subirían unos equipos. También se dijo que los tres primeros de la primera vuelta... Es un poco de locura porque vamos a empezar a trabajar sin saber si la competición se va a reanudar, iremos día a día. Por mucho que tengas los hilos agarrados no sabes por dónde te va a salir la cosa. Ahí mandan la LFP y la RFEF.

¿Qué le parece el interés desatado por Darwin?

Me alegro por Darwin, que clubes importantes se fijen en él es bueno para él porque tiene mucho potencial. Tiene que estar tranquilo y saber lo que tiene que hacer. Debe darle mucho al Almería, pero estoy contento por el rendimiento que está dando tras venirse de su país a la Segunda española. Se lo merece, es joven y tiene muchas ganas, le dará muchas alegrías a Almería y al fútbol español en sí.

Usted finaliza contrato el 30 de junio por cesión del Leganés, ¿cómo se va a solventar esa problemática?

No sé lo que se hará, quizá algún tipo de cláusula al estar cedido. Habrá que terminar de cualquier manera, pero no lo sé porque ni siquiera sabemos si se va a reanudar la competición. Estaremos a lo que marque la LFP.

¿Y no le gustaría seguir los pasos de Lazo?

Mi opción de compra no es por ascenso, debe activarla el club y sí que me gustaría, estoy muy a gusto en Almería, ya sabéis el cariño que le tengo porque estuvo ya un año antes y me gusta mucho la ciudad, el club y la iniciativa del nuevo propietario.

¿Qué ha descubierto en estos dos meses de sí mismo?

Soy muy casero, me gusta estar en casa y no me ha pesado mucho porque vivo igual que cuando hacía el día a día normal, con mi novia y mi perrito. Me ha dado tiempo a cocinar, ver series y películas. Me he dado cuenta de que lo que necesitas es estar con tu gente.

Cuando pase todo esto, ¿cree que el ser humano cambiará en algo?

Yo te diría a día de hoy que sí. No nos damos mucha cuenta porque en casa tenemos muchas comodidades, solo que no podíamos dar un paseo o ir al trabajo. Cuando todo se normalice y lleguemos a casa lo primero que haremos en lugar de irnos al sofá será lavarnos las manos y nos pensaremos más dar abrazos. Esto ha sido muy fuerte y al mundo entero le dará resquemor hacer cosas que antes veíamos con normalidad.